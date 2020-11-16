كورونا حول العالم.. بؤرة جديدة في أستراليا وأمريكا "الأكثر تضررا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 54 مليونا و817 ألفا و942 إصابة، الإثنين.







فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و342 ألفا و526 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 38 مليونا و140 ألفا و131 حالة.





اكتشاف بؤرة جديدة بأستراليا

اكتُشِفت بؤرة تفشّ جديدة لكوفيد-19 في مدينة أديلايد الأستراليّة التي لم تكُن قد شهدت بؤرًا كبيرة للفيروس المستجدّ منذ سبعة أشهر، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت ولاية أستراليا الجنوبيّة إنّه تمّ اكتشاف أربع حالات في مدينة أديلايد الأحد، وإنّ عدد الحالات ارتفع الإثنين إلى 17 على أثر تفشّي الفيروس.

ويُعتبر هذا أكبر تفشٍّ للفيروس في أديلايد منذ نيسان/أبريل.

وقالت المسؤولة المحلّية عن القطاع الصحّي نيكولا سبورييه، لقناة "إيه بي سي" الأستراليّة "لا نتوقّف عن تسجيل حالات جديدة".

وأضافت أنّه "من الواضح" أنّ بؤرة التفشّي مرتبطة بفندق يُستخدم لحجْر الأشخاص العائدين من الخارج، والذي يعمل فيه أحد الأشخاص المصابين.





مليون إصابة جديدة بأمريكا

أحصت الولايات المتحدة مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في أقل من أسبوع، وتجاوزت الأحد عتبة الـ11 مليون إصابة بالفيروس، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وكانت الولايات المتحدة تخطت عتبة العشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.





ويوم الإثنين الساعة 01,30 ت ج (الأحد مساءً بالتوقيت المحلّي)، أي بعد ستّة أيّام فقط، بات العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يبلغ 11,025,046، وفق إحصاءات جونز هوبكنز.

وسُجّل أيضًا ما مجموعه 246,108 وفيات في البلاد جرّاء الفيروس.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الجائحة في العالم، ويبدو أنّ مسار الأمور آخذ في التدهور منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، ما أجبر السلطات على اتّخاذ إجراءات جديدة.

وسيُفرض في شيكاغو، ثالث مدن البلاد، إغلاق اعتبارا من الإثنين.





أمّا نيويورك التي تضرّرت بشدّة من الفيروس في الربيع، فتسعى إلى مواجهة موجة وبائيّة جديدة عبر فرض تدابير إضافيّة على الحانات والمطاعم، على أن تُبقي المدارس مفتوحة.

ووعد الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، ببدء إعطاء لقاح للأمريكيّين "في غضون أسابيع قليلة" لكنّه لا يزال يعارض الإغلاق بشدّة، خلافًا لما هو معمول به في دول أوروبّية عدّة.

وتتعقّد جهود مكافحة الفيروس في البلاد بفعل استمرار ترامب في رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسيّة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعوق انتقال السلطة إلى جو بايدن.

ويعتبر الديمقراطيّون أنّ هذا الوضع قد تكون له عواقب وخيمة على قدرة الرئيس المنتخب على مواجهة التحدّيات التي تفرضها الجائحة عندما يتولّى منصبه.

فالرئيس المنتخب بايدن وفريقه غير مخوّلين حاليًّا إجراء محادثات مع مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي، العضو في الخليّة التي شكّلها البيت الأبيض لمكافحة الوباء.





14 ألف إصابة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة.



وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.





8 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، الأحد، نزولا من 13 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ"كوفيد-19"، 86346 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



