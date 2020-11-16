شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق للتعايش مع مرض السكر بأمان منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لمرضى السكري التعايش مع المرض، وهذا يحتاج إلى مراقبة للنظام الغذائي باستمرار والتأكد من أن مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، حيث يعد مرض السكري أحد الأمراض الرئيسية التي تصيب ملايين الأشخاص في العالم، ويلعب ما يأكله الشخص دورًا مهمًا لمرضى السكر، ومراقبته باستمرار جنبًا إلى جنب مع اتباع جدول الوجبات المنتظم يساعد بشكل كبير علاوة على النشاط البدني فهو أمر لا بد منه أيضًا للتأكد من أن الجسم يستخدم الأنسولين، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 10 طرق للتعايش مع مرض السكر بأمان، بحسب موقع "NDTV".

فيما يلي بعض النصائح الشائعة حول كيفية التحكم في السكر:

1. انقاص الوزن

تؤدي زيادة الوزن إلى مقاومة الأنسولين وتجعل من الصعب على الجسم الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم المناسبة.

2. اتباع نظام غذائي متوازن مع الكربوهيدرات المعقدة

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون ومصادر الدهون الجيدة والأطعمة التي يجب تجنبها هي تلك الغنية بالدهون غير المشبعة (وتسمى أيضًا الدهون المهدرجة) والأطعمة المصنعة والسكر.

والكربوهيدرات غنية بالألياف ولا تتم معالجتها بشكل كبير مثل الكربوهيدرات المكررة فهي تستغرق وقتًا أطول للهضم وبالتالي توفر مصدرًا مستدامًا للطاقة لمدة أطول .

3. فوائد الشعير

تشير دراسة حديثة أجرتها جامعة لوند في السويد إلى أن تناول مزيج خاص من الألياف الغذائية الموجودة في الشعير يمكن أن يساعد في تقليل الشهية ومستويات السكر في الدم.

وفقًا للباحثين ، يمكن للشعير أيضًا تحسين صحة الناس بسرعة عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. فوائد النشا المقاوم

وفقًا لدراسة أجرتها University College Dublin في أيرلندا، فإن النشا المقاوم، الذي يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الموز والبطاطس والحبوب والبقوليات، قد يفيد صحتك من خلال المساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ودعم صحة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع هذا شكل من أشكال النشا لا يتم هضمه في الأمعاء الدقيقة وبالتالي يعتبر نوعًا من الألياف الغذائية.

5. جرب المكسرات

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة وبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تخفض الكوليسترول والالتهابات ومقاومة الأنسولين. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة BMJ Open ، يجب عليك تضمين ما لا يقل عن 50 جرامًا من اللوز والكاجو والجوز أو الفستق في نظامك الغذائي للتحكم في دهون الدم (الدهون الثلاثية) والسكريات.

6. فوائد الزنجبيل

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة السويد، يتمتع الزنجبيل بقدرة محتملة على التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم باستخدام خلايا العضلات.

وجدت الدراسة أن مستخلصات الزنجبيل كانت قادرة على زيادة امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات بشكل مستقل عن الأنسولين.

7. القرفة يمكن أن تساعد

وفقًا لبحث أجرته جامعة ويسترن للعلوم الصحية في بومونا، كاليفورنيا، "أشارت الدراسات الأولية إلى أن مركب Cinnamaldehyde هو المسؤول عن الآثار الصحية للقرفة.

ويشتبه الباحثون في أن هذه المادة قد تحفز إفراز وتأثير الأنسولين ، مما يوفر للقرفة قوتها في التحسين. سكر الدم."

8. الحفاظ على جدول منتظم للوجبات العادية

يتم تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل عند الحفاظ على جدول منتظم للوجبات. تساعد ست وجبات صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة في الحفاظ على مستويات الحصة والسكر تحت السيطرة.

9- النشاط البدني أمر لا بد منه

ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أمر لا بد منه لمرضى السكر يلزم التمرين المنتظم للحفاظ على مستويات الجلوكوز لديك تحت السيطرة.

تؤدي حركة العضلات إلى استخدام الأنسولين ستقلل 30 دقيقة من المشي يوميًا من خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الثلث.

10- تناول وجبة الإفطار

يمكن لوجبة إفطار غنية بالطاقة أن تتحكم في ارتفاعات السكر في الدم الخطيرة طوال اليوم، من خلال تناول المزيد من السعرات الحرارية في وجبة الإفطار عندما تكون استجابة الجلوكوز للطعام في أدنى مستوياتها، ، فإن مستويات الجلوكوز تنخفض بشكل كبير على مدار اليوم.