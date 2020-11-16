شكرا لقرائتكم خبر عن هاتفك المحمول سبب إصابتك بالتوتر والقلق المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن يكون الليل هو وقت النوم والاسترخاء ، ولكن يستغل الكثيرون فترة الليل فى الجلوس امام شاشات الموبايل والبحث على صفحات التواصل الاجتماعى والتحدث مع الأصدقاء لفترات طويلة، ولكن يؤثر ذلك على الصحة العقلية والجسدية للمرضى، وحسب ما ذكره موقع healthline يقول الخبراء إن التنبيهات النصية وانخراطنا المستمر في وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفنا الذكية يمكن أن يكون له أثر عقلي وعاطفي، ففي الواقع، قد يكون من الجيد تبني ممارسات في روتيننا اليومي لوضع هذا الهاتف بعيدًا وأخذ قسط من الراحة.

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وقالت الدكتورة ياماليس دياز أستاذ مساعد إكلينيكي في قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين في كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك ، أنها وزملاءها شاهدوا عددًا قياسيًا من الزيارات هذا العام إلى مركز دراسة الأطفال في جامعة نيويورك للصحة العقلية.

وتعتبر هواتفنا وأجهزتنا الأخرى بمثابة قناة لهذا الضغط، حيث قالت دياز إن "نظام تنشيط الإجهاد" لدينا (ما يُسمى غالبًا نظام "القتال أو الهروب") هو عملية بيولوجية حقيقية للغاية، هذا هو المكان الذي تميل فيه أدمغتنا للبحث عن التهديدات في البيئة المحيطة ، واكتشافها ، ثم إرسال إشارات في جميع أنحاء أجسادنا والتي نحتاجها للاستعداد لهذه التهديدات".

ويمكن أن يؤدي تلقي دفقات من الإشعارات المزعجة عبر هواتفنا إلى تنشيط هذه الاستجابة، ويتم تنشيط الأدرينالين وهرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

وقالت دياز: "إنهم يجعلوننا على استعداد للرد على أي تهديد.. هذا الحمل الزائد من المعلومات ، وخاصة المعلومات المجهدة ، ينشط هذا النظام في كثير من الأحيان ويبقيه أكثر نشاطًا."