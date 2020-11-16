شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. قياس بروتين "هابتوجلوبين" يكشف الإصابة بفقر الدم الانحلالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتج الكبد مجموعة من البروتينات الهامة لبعض العلميات الحيوية لجسم الإنسان، أبرزها بروتين هابتوجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء، وتلعب هذه الخلايا دورًا مهمًا في نقل الأكسجين من الرئتين إلى القلب وبقية الجسم يتم إنتاجها بواسطة نخاع العظم ويتم تكسيرها في النهاية في الكبد والطحال، ووفقا لتقرير لموقع healthline عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء ، فإنها تطلق الهيموجلوبين، ويسمى الهيموجلوبين المُطلق باسم "الهيموجلوبين الحر"، ويرتبط Haptoglobin بالهيموجلوبين الحر لإنشاء مركب هابتوجلوبين - هيموجلوبين وينتقل هذا المركب إلى الكبد حيث يتم إزالته من الجسم.

وعادة ، يحافظ الجسم على التوازن بين تدمير خلايا الدم الحمراء وإنتاجها عندما تتعطل هذه العملية ، قد يتم التخلص من خلايا الدم الحمراء بمعدل أسرع مما هو عليه، يؤدي هذا إلى انخفاض مستويات الهبتوجلوبين، حيث يتم التخلص من البروتين من الجسم بشكل أسرع مما يمكن للكبد أن يصنعه.

قد يقع التدمير المتزايد لخلايا الدم الحمراء نتيجة لما يلى:

الحالات الموروثة التي تسبب تشوهات في حجم أو شكل خلايا الدم الحمراء ، مثل كثرة الكريات الحمر الوراثي، اضطرابات الطحال، تليف الكبد أو تندب شديد في الكبد، تليف نخاع العظم أو تندب نخاع العظم، يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى تطور شكل من أشكال فقر الدم يسمى فقر الدم الانحلالي.

يحدث فقر الدم الانحلالي عندما لا يتمكن نخاع العظم من إنتاج خلايا الدم الحمراء بالسرعة التي يتم بها تدميرها يعني نقص الإمداد بخلايا الدم الحمراء أن الجسم قد لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين.

يمكن أن يكشف اختبار هابتوجلوبين ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم الانحلالي أو أي نوع آخر من فقر الدم قد يساعد أيضًا في تحديد السبب الدقيق لزيادة تدمير خلايا الدم الحمراء.

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لماذا يتم إجراء اختبار هابتوجلوبين؟

يتم إجراء اختبار هابتوجلوبين إذا كنت تعاني من أعراض فقر الدم الانحلالي يمكن أن تشمل هذه الأعراض التعب الشديد، جلد شاحب، اليدين والقدمين الباردة، اليرقان ، أو اصفرار الجلد وبياض العينين، آلام في الجزء العلوي من البطن، دوخة، دوار، ضيق في التنفس، عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، قد يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم الانحلالي من آلام في البطن واليرقان.

يحدث اليرقان نتيجة ارتفاع مستويات البيليروبين، البيليروبين هو صبغة صفراء تتشكل عند تكسير خلايا الدم الحمراء وإزالتها من الجسم، عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بمعدل متزايد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم البيليروبين في الدم.

يؤدي هذا إلى ظهور الجلد أو العينين باللون الأصفر يمكن أن تؤدي المستويات الأعلى من الطبيعي من البيليروبين أيضًا إلى حصوات في المرارة ، وهي عبارة عن رواسب صلبة تتشكل في المرارة، يمكن أن يؤكد اختبار هابتوجلوبين تشخيص فقر الدم الانحلالي ويساعد في تحديد السبب الأساسي.

ماذا تعني نتائج اختبار هابتوجلوبين ؟

ينخفض ​​مستوى الهبتوجلوبين الطبيعي بين 45 و 200 ملليجرام من الهبتوجلوبين لكل ديسيلتر من الدم يمكن أن تكون هناك أيضًا اختلافات طفيفة اعتمادًا على المستشفى أو مرفق التشخيص.

إذا كان لديك مستوى أقل من 45 ملليجرام من الهبتوجلوبين لكل ديسيلتر من الدم ، فمن المحتمل أن خلايا الدم الحمراء يتم تدميرها بسرعة أكبر مما يتم تصنيعها إذا كان مستواك أقل من المعدل الطبيعي ، فقد يكون لديك فقر الدم الانحلالي أو شكل آخر من أشكال فقر الدم.

إذا تجاوز مستوى الهبتوجلوبين لديك 200 ملليجرام لكل ديسيلتر من الدم ، فقد تكون علامة على الحمى الروماتيزمية الحادة أو التهاب القولون التقرحي أو نوبة قلبية.