شكرا لقرائتكم خبر عن الميلانين الاصطناعى صبغة صحية تحمى شعرك من سموم الصبغة الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجدت دراسة جديدة أن الميلانين الاصطناعي قد يحل يومًا ما محل صبغة الشعر التقليدية، حيث ينتج الجسم مادة الميلانين بشكل طبيعي ، لذلك يُعتقد أن الميلانين الاصطناعي له تأثير ألطف على الجسم، وتستخدم طريقة صبغ الميلانين الجديدة إنزيمات تنتج الميلانين الاصطناعي الذي يمكن أن ينتج ألوانًا طبيعية تتراوح من الأشقر إلى الأسود.

وحسب ما ذكره موقع healthline طور علماء من جامعة نورث وسترن نوعًا جديدًا من صبغات الشعر يمكن أن يكون أكثر صحة من صبغات الشعر الكيميائية التقليدية المعروف أنها تسبب الحساسية والتورم وزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان لدى بعض الأشخاص.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة كيمياء المواد في أكتوبر ، وصف الباحثون الطريقة الجديدة المسماة الميلانين الاصطناعي ، ولماذا من المحتمل أن تكون أقل سمية من الأصباغ التقليدية، نظرًا لأن الجسم ينتج الميلانين بشكل طبيعي ، يُعتقد أن الميلانين الاصطناعي له تأثير ألطف على الجسم.

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كيف تعمل الصبغة؟

ابتكر ناثان جيانتشي، رئيس الأبحاث والمدير المساعد للمعهد الدولي لتقنية النانو ، بفكرة صبغة الميلانين الاصطناعية عندما تكهن بما سيحدث عندما يتم التلاعب بالميلانين في الشعر بدلاً من تجريده واستبداله.

يمكن أن يتحمل اللون الناتج من الميلانين الاصطناعي العديد من عمليات الغسيل، وقال جيانتشي لموقع Healthline : بعصر يبحث فيه الناس عن شعر طبيعي ومستحضرات تجميل أكثر من أي وقت مضى ، أردنا أن نجعل أقرب شيء يمكننا ، بأقرب طريقة ممكنة ، من صبغة الطبيعة كنوع جديد من صبغات الشعر".

لماذا قد يكون أكثر صحة ولطفًا؟

عادةً ما يقوم مصففو الشعر بتطبيق المبيض لإزالة الميلانين من الشعر ، ثم الأمونيا والصبغة لاختراق بصيلات الشعر وإضافة لون دائم، تستخدم هذه الأصباغ التقليدية مواد كيميائية قاسية يمكن أن تثير ردود فعل تحسسية وتورم لدى بعض الأشخاص.

ويمكن أن تسبب المواد الكيميائية أيضًا الحساسية المفرطة ، وهو رد فعل تحسسي نادر ولكنه يهدد الحياة حيث يعاني الناس من صعوبة في التنفس.

ووجدت بعض الدراسات أن المواد الكيميائية الصبغية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان (على وجه التحديد سرطان المثانة وسرطان الدم والأورام اللمفاوية) لدى المستخدمين المتكررين. ومع ذلك ، فإن نتائج الدراسة غالبًا ما تكون مختلطة.

وقال جيانتشي: "تم ربط صبغات الشعر الحالية بالسرطان ، والأكثر شيوعًا بحساسية صبغة الشعر ، والتي تؤثر على عدد هائل من الأشخاص على مدار حياتهم".

قال الدكتور جيفري كوهين ، طبيب الأمراض الجلدية بجامعة ييل ميديسن: "قد يكون الميلانين الاصطناعي خيارًا جيدًا للأشخاص لتجنب الإصابة بالحساسية تجاه صبغات الشعر التقليدية ، أو قد يكون أيضًا بديلاً للأشخاص الذين يعانون من الحساسية" .