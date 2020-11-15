شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوضح ضوابط تناول شحم الخروف ولبن الإبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه يمكن تناول شحم الخروف في حالة عدم وجود ارتفاع في الكلسترول الضار أو الدهون الثلاثية.

وقال النمر، ردا على سؤال: “هل صحيح إذا أكلت شحم الخروف يضر القلب (نحن نسميه ليه) باللهجة العراقية؟ إنه إذا لم تكن تعاني من ارتفاع الكلسترول الضار أو الدهون الثلاثية أو السمنة.. فلا حَرَج عليك.

وأضاف ردا على سؤال بشأن تناول لبن الإبل ورد فيه: “هل يسمح لمرضي الضغط ومرضي القلب باستعمال لبن الإبل؟ إنه لا بأس في ذلك.