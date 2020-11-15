الكحة عند الأطفال.. الأسباب والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الكحة عند الأطفال من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، وتكون مصاحبة لنزلات البرد أو الأنفلونزا، وكثيرا ما تثير قلق الأمهات.

وتعتبر الكحة وسيلة للتخلص من البلغم والأجسام الغريبة التي توجد في المسالك التنفسية.

وقد تكون الكحة بسيطة أو مزمنة إذا زادت مدتها عن 3 أسابيع، والتي تتطلب تدخلا طبيا، وفيما يلي أسباب وعلاج الكحة عند الأطفال.





أسباب الكحة عند الأطفال:

التعرض للإصابة بنزلات البرد وتتسبب في حدوث الكحة البسيطة والمتوسطة.

الإصابة بالأنفلونزا وتتسبب في الإصابة بالكحة الجافة الشديدة.

عند إصابة الأطفال بالحساسية والالتهابات في الجيوب الانفية يتم إفراز الكثير من المخاط، الذي يرتد إلى الحلق مما يتسبب في الكحة.

الارتجاع المريئي لدى الأطفال يؤدي إلى القيء والتسبب بحرقة في المعدة ينتج عنها الكحة.

الربو من أسباب الإصابة بالكحة المزمنة، التي يتعرض لها الأطفال، وتزداد الكحة خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر.

عند عدم تلقي الطفل تطعيم السعال الديكي، قد يصاب به مما يتسبب في الكحة المزمنة.

قد يتعرض الطفل للكحة المفاجئة نتيجة التعرض لبعض المهيجات، ومنها استنشاق عوادم السيارات أو الدخان الناتج عن السجائر.

علاج الكحة عند الأطفال:

في حالة الكحة الناتجة عن الأمراض يجب استشارة الطبيب والعمل على علاج السبب المؤدي إلى الكحة.

استخدام المضادات الحيوية تحت الإشراف الطبي لعلاج الكحة الناتجة عن نزلات البرد والتعرض إلى البكتيريا والفيروسات.





طرق طبيعية لعلاج الكحة عند الأطفال:

أشار أطباء في تقرير بموقع "webmd" إلى وجود بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الكحة لدى الأطفال ومنها: