قفزة بوفيات كورونا في أمريكا.. و24962 إصابة جديدة ببريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 10 ملايين و846373 حالة بزيادة 155708 حالات عن الحصيلة السابقة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 244810 بعد أن أودى المرض بحياة 1252 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ"كوفيد-19" وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة السبت مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة

على جانب آخر، سجلت بريطانيا 24962 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 26860 السبت.

وانخفض العدد اليومي للوفيات الجديدة المسجلة خلال 28 يوماً من الاختبار الإيجابي إلى 168 من 462 السبت، مما رفع المجموع التراكمي إلى 51934.