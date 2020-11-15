شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من 1000 جنيه .. هواتف ذكية بأقل ميزانية وتعمل بنظام الأندرويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نستعرض هنا العديد من الهواتف الذكية ولكن بأقل ميزانية شريطة ان يكون الهاتف عاملا بنظام الاندرويد وهذه النوعية قد نحتاجها وفقا للميزانية المحدودة أو كهاتف ثاني مساعد نحتاج فيه اقل الامكانيات ولكن مع نظام تشغيل معروف وايضا قد نحتاج لهذه النوعية ربما للابناء الذين يفقدون هواتفهم باستمرار فخسارة قليلة اهون من الكبيرة .

سيتم عرض امكانيات كل هاتف مع متوسط السعر والذى قد يزيد أو يقل في حدود 100 جنيه على الاكثر علما بان جميع هذه الهواتف موجودة في السوق المصري حاليا ويصادف في هذا الشهر وجود تخفيضات اضافية ربما قد تساهم في سعر افضل للهاتف الذي يقع عليه اختيارك

وقد تم وضع بعض المعايير للاختيار منها ان يكون عاملا بنظام الاندرويد وان يكون RAM اوحجم الذاكرة 1 جيجا كحد ادني بالاضافة إلى سعة تخزينية 8 جيجا كحد ادنى

وفيما يلى قائمة الهواتف التي يقل سعرها عن 1000 جنيه في السوق المصري

1- نوكيا Nokia C1



نوع الشاشة: أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة: 5.4 انش

دقة الشاشة بالميجابكسل 480×960

شاشة باللمس متوفر

المعالج Other

سرعة المعالج رباعي النواة

سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 1 جيجا رام

كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 64 جيجابايت

نظام التشغيل اندرويد

اصدار نظام التشغيل Android 9 Pie (Go Edition)

الكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو [email protected]

نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

واي فاي متاح

بلوتوث متاح

راديو متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 2500

الوزن بالجرام 155

متوسط السعر: 950 جنيه

2- سيكو Sico Topaz



نوع الشاشة: أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة: 5.2 انش

دقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 128

شاشة باللمس متوفر

المعالج MediaTek MTK6737

سرعة المعالج رباعي النواة

سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 2 جيجا رام

كارت الذاكرة غير متاح

نظام التشغيل اندرويد

اصدار نظام التشغيل Android OS، v8.1 (Oreo)

الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو 720p at 30fps

نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

واي فاي متاح

بلوتوث متاح

راديو متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 2500

الوزن بالجرام 292

متوسط السعر: 999 جنيه

3- تكنو Tecno F1



نوع الشاشة: شاشة تي اف تي

الحجم: 5 بوصة

الدقة: 480 x854 بكسل

نظام تشغيل اندرويد 8.1 (اوريو)

المعالج: رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 Mediatek MT6737

مع معالج رسومات Mali-T720 MP2

ذاكرة داخلية: 8 جيجابايت

منفذ لبطاقة ذاكرة ميكرو اس دي تصل إلى 32 جيجابايت

ذاكرة الرام: 1 جيجا

كاميرا خلفية: 5 ميجابكسل

تتميز الكاميرا بفلاش ليد

الفيديو: 720 بكسل لكل 30 إطار في الثانية

كاميرا أمامية 2 ميجابكسل

تتميز الكاميرا بفلاش ليد

مكبر الصوت: متاح

موقع مكبر الصوت: خلفي

نوع منفذ الصوت: 3.5 ملم

الشريحة: شريحتين ( ميكرو) ‎

شبكات الاتصال المحلية: خاصية الواي فاي 802.11 b/g/n

يدعم تقنية البلوتوث 4.0

نظام تحديد المواقع: متاح

الراديو: متاح راديو اف ام

بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة 2000 مللي امبير/الساعة

متوسط السعر: 950 جنيه

4- الكاتيل Alcatel 1



نوع الشاشة: أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة: 5.5 انش

دقة الشاشة بالميجابكسل 480 x 960

المعالج Mediatek MT6739 (28 nm)

سرعة المعالج ثماني النواة

سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 1 جيجا رام

كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 128 جيجابايت

نظام التشغيل اندرويد

اصدار نظام التشغيل Android 8.1 Oreo (Go edition)

الكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 2 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو [email protected]

نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

واي فاي متاح

بلوتوث متاح

راديو متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 2000

الوزن بالجرام 134

السعر: 899 جنيه

5- بلاك فيو BlackView A20 Pro



شاشة 5.5 أنش HD

شريحة الاتصال شريحتين

معالج رباعي

كاميرا مزدوجة خلفية 8 ميجا + 5 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية .03 ميجا بيكسل

بروسيسور أم تي ك 1.3 رباعي النواه

بطارية 3000 ملي أمبير

أندرويد أوريو 8.1

ذاكرة RAM: 2 جيجا

سعة التخزين: 16 جيجا بايت

شبكة الاتصالات: 4G LTE

متوسط السعر: 950 جنيه

6- أي كيو اند تي iQ&T iFoo U50



حجم الشاشة: 5 بوصة

الدقه: 1280x720 بيكسل، (293.7 بيكسل لكل بوصه)، التناسب: 16:9

الاتصالات والشبكات

يدعم: 2G / 3G / WiFi / Bluetooth / GPS

الشرائح: شريحتين من نوع Nano-SIM

microUSB v2.0

الألوان: الأبيض / الذهبي

نوع الشاشه IPS / LCD

نظام التشغيل: اندرويد مارشميلو Marshmallow

المعالج Mediatek MTK6580A رباعي النواة (4x 1.3GHz Cortex-A7) –

معالج الرسومات Mali-400 MP2

الذاكره: 1 جيجا

السعة التخزينية: 16 جيجا، يدعم الذاكره الخارجيه حتى 32

المستشعرات: البصمه / التسارع / القرب

الكاميرات

الخلفيه: 8 ميجابيكسل، ليد فلاش

الفيديو: [email protected]

الأماميه: 5 ميجا بيكسل

البطاريه السعه: 2300mAh

متوسط السعر: 799 جنيه



7- نوكيا Nokia 1 Plus



نوع الشاشة: أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة: 5.4 انش

دقة الشاشة بالميجابكسل 480×960

المعالج Mediatek MT6739WW

سرعة المعالج رباعي النواة

سعة الذاكرة الداخلية 8 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 1 جيجا رام

كارت الذاكرة غير متاح

نظام التشغيل اندرويد

اصدار نظام التشغيل Android 9.0 Pie (Go edition)

الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو [email protected]

نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

واي فاي متاح

بلوتوث متاح

راديو متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 2500

الوزن بالجرام 138.4

متوسط السعر: 900 جنيه

8- سيكو Sico Mega 2



نوع الشاشة: أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة :5.4 انش

المعالج MediaTek

سرعة المعالج رباعي النواة

سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 1 جيجا رام

كارت الذاكرة غير متاح

نظام التشغيل اندرويد

اصدار نظام التشغيل Android

الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل + 1 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو [email protected]

نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

واي فاي متاح

بلوتوث متاح

راديو غير متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 2000- 3000

الوزن بالجرام 402

متوسط السعر: 999 جنيه

9- هايسنس HiSense L675



شبكة الهاتف: 4G LTE

الشريحة: الهاتف يعمل بشريحتين

نوع الشاشه: أي بي اس

حجم الشاشه 5.0 بوصة بدقة وضوح 1280*720 بيكسل

كثافة البيكسلات في الشاشة 294 بيكسل لكل بوصة

نظام التشغيل: الاندرويد 6.0

نوع المعالج Mediatek MT6735P

رباعى النواة بتردد 1 جيجاهرتز

امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت

السعة التخزينية: 8 جيجابايت

الذاكرة: 1 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: 8 ميجابيكسل

المميزات الثبات الذاتى للصور مع الفلاش

تصوير الفيديو يدعم

الكاميره الامامية 5 ميجابيكسل

البلوتوث اصدار 4.0

راديو يوجد

البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2300 ملى امبير

الوزن 135 جرام

متوسط السعر: 900 جنيه

10- أي كيو اند تي iQ&T G4



حجم الشاشة: 5.5 بوصة

درجة وضوح الشاشة: 1280×720 بيكسل

نوع الشاشة:: شاشة لمس (IPS LCD)

كاميرا خلفية: كاميرا 13 ميجابايت

الفيديو: نعم

كاميرا أمامية: كاميرا 5 ميجابايت

مجموعة الرقائق: MT6737

المعالج: رباعي النواة، 1.3 جيجاهرتز

ذاكرة النظام: 2 جيجابايت

السعة الداخلية: 16 جيجابايت

فتحة البطاقة: مايكرو اس دي حتى 32 جيجابايت

نظام التشغيل أندرويد، إصدار 6 (مارشملو)

أنواع التنبيه: نغمات MP3، WAV

شبكة الجيل الرابع 4G: LTE

الشريحة: بطاقتان SIM

جي بي آر إس GPRS: نعم

البلوتوث: نعم

يو إس بي (USB): متاح، مايكرو USB 2.0

الصوت: مشغل صوت يدعم MP3/WAV

الفيديو: مشغل MP4/H.264

سعة البطارية: 3000 مللي أمبير/ساعة

متوسط السعر: 999 جنيه