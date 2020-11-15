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شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من 1000 جنيه .. هواتف ذكية بأقل ميزانية وتعمل بنظام الأندرويد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نستعرض هنا العديد من الهواتف الذكية ولكن بأقل ميزانية شريطة ان يكون الهاتف عاملا بنظام الاندرويد وهذه النوعية قد نحتاجها وفقا للميزانية المحدودة أو كهاتف ثاني مساعد نحتاج فيه اقل الامكانيات ولكن مع نظام تشغيل معروف وايضا قد نحتاج لهذه النوعية ربما للابناء الذين يفقدون هواتفهم باستمرار فخسارة قليلة اهون من الكبيرة .
سيتم عرض امكانيات كل هاتف مع متوسط السعر والذى قد يزيد أو يقل في حدود 100 جنيه على الاكثر علما بان جميع هذه الهواتف موجودة في السوق المصري حاليا ويصادف في هذا الشهر وجود تخفيضات اضافية ربما قد تساهم في سعر افضل للهاتف الذي يقع عليه اختيارك
وقد تم وضع بعض المعايير للاختيار منها ان يكون عاملا بنظام الاندرويد وان يكون RAM اوحجم الذاكرة 1 جيجا كحد ادني بالاضافة إلى سعة تخزينية 8 جيجا كحد ادنى
وفيما يلى قائمة الهواتف التي يقل سعرها عن 1000 جنيه في السوق المصري
1- نوكيا Nokia C1
نوع الشاشة: أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة: 5.4 انش
دقة الشاشة بالميجابكسل 480×960
شاشة باللمس متوفر
المعالج Other
سرعة المعالج رباعي النواة
سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 1 جيجا رام
كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 64 جيجابايت
نظام التشغيل اندرويد
اصدار نظام التشغيل Android 9 Pie (Go Edition)
الكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو [email protected]
نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
واي فاي متاح
بلوتوث متاح
راديو متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 2500
الوزن بالجرام 155
متوسط السعر: 950 جنيه
2- سيكو Sico Topaz
نوع الشاشة: أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة: 5.2 انش
دقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 128
شاشة باللمس متوفر
المعالج MediaTek MTK6737
سرعة المعالج رباعي النواة
سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 2 جيجا رام
كارت الذاكرة غير متاح
نظام التشغيل اندرويد
اصدار نظام التشغيل Android OS، v8.1 (Oreo)
الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو 720p at 30fps
نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
واي فاي متاح
بلوتوث متاح
راديو متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 2500
الوزن بالجرام 292
متوسط السعر: 999 جنيه
3- تكنو Tecno F1
نوع الشاشة: شاشة تي اف تي
الحجم: 5 بوصة
الدقة: 480 x854 بكسل
نظام تشغيل اندرويد 8.1 (اوريو)
المعالج: رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 Mediatek MT6737
مع معالج رسومات Mali-T720 MP2
ذاكرة داخلية: 8 جيجابايت
منفذ لبطاقة ذاكرة ميكرو اس دي تصل إلى 32 جيجابايت
ذاكرة الرام: 1 جيجا
كاميرا خلفية: 5 ميجابكسل
تتميز الكاميرا بفلاش ليد
الفيديو: 720 بكسل لكل 30 إطار في الثانية
كاميرا أمامية 2 ميجابكسل
تتميز الكاميرا بفلاش ليد
مكبر الصوت: متاح
موقع مكبر الصوت: خلفي
نوع منفذ الصوت: 3.5 ملم
الشريحة: شريحتين ( ميكرو)
شبكات الاتصال المحلية: خاصية الواي فاي 802.11 b/g/n
يدعم تقنية البلوتوث 4.0
نظام تحديد المواقع: متاح
الراديو: متاح راديو اف ام
بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة 2000 مللي امبير/الساعة
متوسط السعر: 950 جنيه
4- الكاتيل Alcatel 1
نوع الشاشة: أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة: 5.5 انش
دقة الشاشة بالميجابكسل 480 x 960
المعالج Mediatek MT6739 (28 nm)
سرعة المعالج ثماني النواة
سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 1 جيجا رام
كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 128 جيجابايت
نظام التشغيل اندرويد
اصدار نظام التشغيل Android 8.1 Oreo (Go edition)
الكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 2 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو [email protected]
نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
واي فاي متاح
بلوتوث متاح
راديو متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 2000
الوزن بالجرام 134
السعر: 899 جنيه
5- بلاك فيو BlackView A20 Pro
شاشة 5.5 أنش HD
شريحة الاتصال شريحتين
معالج رباعي
كاميرا مزدوجة خلفية 8 ميجا + 5 ميجا بيكسل
كاميرا أمامية .03 ميجا بيكسل
بروسيسور أم تي ك 1.3 رباعي النواه
بطارية 3000 ملي أمبير
أندرويد أوريو 8.1
ذاكرة RAM: 2 جيجا
سعة التخزين: 16 جيجا بايت
شبكة الاتصالات: 4G LTE
متوسط السعر: 950 جنيه
6- أي كيو اند تي iQ&T iFoo U50
حجم الشاشة: 5 بوصة
الدقه: 1280x720 بيكسل، (293.7 بيكسل لكل بوصه)، التناسب: 16:9
الاتصالات والشبكات
يدعم: 2G / 3G / WiFi / Bluetooth / GPS
الشرائح: شريحتين من نوع Nano-SIM
microUSB v2.0
الألوان: الأبيض / الذهبي
نوع الشاشه IPS / LCD
نظام التشغيل: اندرويد مارشميلو Marshmallow
المعالج Mediatek MTK6580A رباعي النواة (4x 1.3GHz Cortex-A7) –
معالج الرسومات Mali-400 MP2
الذاكره: 1 جيجا
السعة التخزينية: 16 جيجا، يدعم الذاكره الخارجيه حتى 32
المستشعرات: البصمه / التسارع / القرب
الكاميرات
الخلفيه: 8 ميجابيكسل، ليد فلاش
الفيديو: [email protected]
الأماميه: 5 ميجا بيكسل
البطاريه السعه: 2300mAh
متوسط السعر: 799 جنيه
7- نوكيا Nokia 1 Plus
نوع الشاشة: أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة: 5.4 انش
دقة الشاشة بالميجابكسل 480×960
المعالج Mediatek MT6739WW
سرعة المعالج رباعي النواة
سعة الذاكرة الداخلية 8 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 1 جيجا رام
كارت الذاكرة غير متاح
نظام التشغيل اندرويد
اصدار نظام التشغيل Android 9.0 Pie (Go edition)
الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو [email protected]
نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
واي فاي متاح
بلوتوث متاح
راديو متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 2500
الوزن بالجرام 138.4
متوسط السعر: 900 جنيه
8- سيكو Sico Mega 2
نوع الشاشة: أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة :5.4 انش
المعالج MediaTek
سرعة المعالج رباعي النواة
سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 1 جيجا رام
كارت الذاكرة غير متاح
نظام التشغيل اندرويد
اصدار نظام التشغيل Android
الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل + 1 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو [email protected]
نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
واي فاي متاح
بلوتوث متاح
راديو غير متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 2000- 3000
الوزن بالجرام 402
متوسط السعر: 999 جنيه
9- هايسنس HiSense L675
شبكة الهاتف: 4G LTE
الشريحة: الهاتف يعمل بشريحتين
نوع الشاشه: أي بي اس
حجم الشاشه 5.0 بوصة بدقة وضوح 1280*720 بيكسل
كثافة البيكسلات في الشاشة 294 بيكسل لكل بوصة
نظام التشغيل: الاندرويد 6.0
نوع المعالج Mediatek MT6735P
رباعى النواة بتردد 1 جيجاهرتز
امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت
السعة التخزينية: 8 جيجابايت
الذاكرة: 1 جيجا رام
الكاميرا الخلفية: 8 ميجابيكسل
المميزات الثبات الذاتى للصور مع الفلاش
تصوير الفيديو يدعم
الكاميره الامامية 5 ميجابيكسل
البلوتوث اصدار 4.0
راديو يوجد
البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2300 ملى امبير
الوزن 135 جرام
متوسط السعر: 900 جنيه
10- أي كيو اند تي iQ&T G4
حجم الشاشة: 5.5 بوصة
درجة وضوح الشاشة: 1280×720 بيكسل
نوع الشاشة:: شاشة لمس (IPS LCD)
كاميرا خلفية: كاميرا 13 ميجابايت
الفيديو: نعم
كاميرا أمامية: كاميرا 5 ميجابايت
مجموعة الرقائق: MT6737
المعالج: رباعي النواة، 1.3 جيجاهرتز
ذاكرة النظام: 2 جيجابايت
السعة الداخلية: 16 جيجابايت
فتحة البطاقة: مايكرو اس دي حتى 32 جيجابايت
نظام التشغيل أندرويد، إصدار 6 (مارشملو)
أنواع التنبيه: نغمات MP3، WAV
شبكة الجيل الرابع 4G: LTE
الشريحة: بطاقتان SIM
جي بي آر إس GPRS: نعم
البلوتوث: نعم
يو إس بي (USB): متاح، مايكرو USB 2.0
الصوت: مشغل صوت يدعم MP3/WAV
الفيديو: مشغل MP4/H.264
سعة البطارية: 3000 مللي أمبير/ساعة
متوسط السعر: 999 جنيه
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الوضع في مصر
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اصابات
110,547
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تعافي
100,946
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وفيات
6,442
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.