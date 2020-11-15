شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى فى ألمانيا تعالج مرضى كورونا الأكثر تضرراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت ألمانيا مستشفى لعلاج مرضى كورونا ذوي الأعراض طويلة الأمد والحالات الشديدة لفترات طويلة، حيث تعالج مستشفى "آخن" في ألمانيا المرضى الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، وقال جيرنوت ماركس، الذي يرأس وحدة العناية المركزة في المستشفى الجامعي: "علمنا أنه مرض له تأثيرات طويلة الأمد ويجب ألا نستسلم بعد 10 او 15 يوما بل نستمر في علاج المرضى".





وأضاف "المرضى الذين تلقوا أطول فترة علاج كانوا معنا في العناية المركزة لمدة 60 يومًا وعادوا بالفعل من حافة الهاوية وهذا بالتأكيد درس مهم للغاية تعلمناه".

وكان الدكتور ماركس الذي يرأس وحدة العناية المركزة في المستشفى الجامعي وفريقه على الخطوط الأمامية عندما ضرب الوباء ألمانيا لأول مرة في الربيع.

خلال تلك الموجة الأولى، استسلم نصف مرضى كورونا في ألمانيا الذين وضعوا على أجهزة التنفس الصناعي للمرض.

في هذه المرة ، يأمل ماركس ، 54 عامًا ، في إمكانية إنقاذ المزيد من الأرواح حيث يتمتع ممارسو الرعاية الصحية بفهم أفضل للطريقة الأفضل لعلاج الحالات الشديدة.

ولقى أكثر من 12 ألف شخص في ألمانيا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس ، وتضاءلت الحصيلة المروعة مقارنة بالأرقام المدمرة المسجلة في دول أوروبية أخرى ، بما في ذلك بريطانيا حيث توفي أكثر من 50 ألف شخص.

وتعاملت ألمانيا حتى الآن مع حالات دخول المستشفى المتزايدة، حيث لا يزال يتوفر 6000 سرير للعناية المركزة.

لكن مسؤولي الصحة حذروا مرارًا وتكرارًا من أن أعداد المصابين يجب أن تنخفض بشكل عاجل إذا كان للمستشفيات أن تكون قادرة على التعامل مع حالات الدخول الجديدة في الأسابيع المقبلة.

وتظهر البيانات الرسمية أن أولئك الذين تم قبولهم في العناية المركزة يقيمون في المتوسط ​​تسعة أيام بينما أولئك الذين يحتاجون إلى تهوية يقيمون 18 يوماً.

وقال ماركس إنه مع وجود آلاف الإصابات اليومية الجديدة "يمكن أن يرتفع العدد في الأسابيع المقبلة فقط".

ويعالج مستشفى آخن الآن حوالي 40 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا ، أكثر من نصفهم في العناية المركزة.