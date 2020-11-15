شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الكوليسترول لدى الأكبر سنا يقيهم من النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الباحثون دليلًا على أن كبار السن يتمتعون بفوائد مماثلة لتلك التي يتمتع بها الشباب من علاجات خفض الكوليسترول، حيث شارك مجموعه من 244090 مريضًا في التجارب ، 21492 منهم تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر، كان المرضى الأكبر سنًا الذين تلقوا علاجات لخفض الكوليسترول أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة بسبب فقدان وظائف القلب.

وحسب ما ذكره موقع healthline لقد وجدت الدراسات التي أُجريت على الستاتينات وغيرها من العلاجات الخافضة للكوليسترول أنها تساعد باستمرار على تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأحداث الأوعية الدموية الأخرى.

لكن العديد من هذه الدراسات سجلت عددًا قليلاً من كبار السن ، تاركة أسئلة حول الفوائد والمخاطر المحتملة لوصف علاجات خفض الكوليسترول للمرضى فوق سن 75 عامًا، وجد مؤلفو المراجعة دليلاً على أن كبار السن يعانون من فوائد مماثلة للبالغين الأصغر سنًا من علاجات خفض الكوليسترول.

وقالت الدكتورة يوجينيا جيانوس ، مديرة صحة قلب المرأة في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك ، إن السكتة الدماغية أو النوبة القلبية الشديدة يمكن أن تكون مدمرة في أي عمر ، لا سيما عندما يمكن الوقاية منها عن طريق دواء آمن ومدروس جيدًا.

ولتقييم الأدلة المتاحة على علاجات خفض الكوليسترول لدى كبار السن ، قام مؤلفو المراجعة الجديدة بدمج وتحليل البيانات من ستة مقالات منشورة مسبقًا، أبلغت تلك المقالات عن نتائج 29 تجربة سريرية على أدوية خفض الكوليسترول ، بما في ذلك الستاتين ومثبطات PCSK9 و ezetimibe.

ولمعرفة ما إذا كانت الأدوية الخافضة للكوليسترول قد تكون خيارًا جيدًا لهم ، يجب على المرضى التحدث مع مقدمي الرعاية الصحية، يجب اتخاذ قرار إضافة أدوية الكوليسترول على أساس ملف مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى المريض ، والتفضيل الشخصي ، والمناقشة المستنيرة بين المريض ومقدم الخدمة".

ويجب على المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية تحديد مواعيد زيارات منتظمة مع أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية ، كما ينصح الدكتور إيان جيه نيلاند ، طبيب القلب الوقائي ومدير الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والمدير المشارك لمركز الأساليب المتكاملة والجديدة في الأوعية الدموية - أمراض الأيض في مستشفيات جامعة معهد هارينجتون للقلب والأوعية الدموية في كليفلاند.