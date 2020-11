تحذير.. داء السكري يهدد بالعمى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ 4 دقائق

حذر أخصائي السكري الألماني البروفيسور هانز بيتر هاميس، من أن داء السكري يرفع خطر الإصابة بالعمى.

وأضاف أن السكري يهاجم شبكية العين ويدمرها فيما يعرف باعتلال الشبكية السكري (Diabetic retinopathy).

وأوضح أن اعتلال الشبكية السكري هو مرض غير القابل للشفاء يتسبب في إلحاق تلفيات بالغة لا يمكن إصلاحها بالأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، ما يؤدي إلى عدم إمداد الخلايا البصرية بالدم على نحو كاف، وبالتالي تتدهور القدرة على الإبصار.

وتتمثل أعراض هذا المرض في ضبابية الرؤية وعدم القدرة على التمييز بين الأشياء القاتمة والفاتحة.

لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الإعاقة البصرية أو العمى، يتعين على مرضى السكري استشارة طبيب عيون فور تشخيص الإصابة بالسكري لاكتشاف اعتلال الشبكية مبكرا وعلاجه في الوقت المناسب من خلال الحقن أو الليزر، إلى جانب ضبط مستوى السكر بالدم وكذلك قيم ضغط الدم.

مع العلم ان السبب الأساسي لداء السكري يختلف حسب النوع. ولكن، بغض النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في دمك. وجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وتؤدي الاضطرابات في تخليق الأنسولين ووظائفه إلى جعل معظم الناس عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2. توصل إلى هذا الاستنتاج مجموعة من العلماء الأمريكيين، تم نشر بحثهم في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.

لقد وجد العلماء أن الاضطرابات الأيضية ناتجة عن اضطرابات في تخليق proinsulin – وهو هرمون prohormone تنتجه خلايا بيتا خاصة في البنكرياس.

وفقًا للخبراء، أدت اضطرابات هذا الهرمون إلى أن البشر أصبحوا عرضة للإصابة بمرض السكري.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنه لا يمكن لأي طفرة أن تؤثر على كل من تخليق وفعالية الهرمون عند الارتباط في المستقبل، لأن هذه الوظائف تتطلب ميزات هيكلية مختلفة تتعارض مع بعضها بعضا. على سبيل المثال، في مرض السكري من النوع 2، يساهم الأنسولين الزائد في تطوير خلل في خلايا بيتا، وتصحيح هذا الاضطراب من شأنه أن يضعف وظيفة الهرمون الأخرى.