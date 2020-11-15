تمديد الحظر الليلي في تونس 3 أسابيع لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة التونسية تمديد حظر التجول الليلي لـ3 أسابيع، وكذلك القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.

وجاء في بيان لوزير الصحة التونسية في وقت متأخر السبت على "فيسبوك" أن حظر التجول الذي تقرر في مطلع أكتوبر/تشرين الاول في عدة مدن كبرى وبات معمماً في نهاية الشهر نفسه نفسه، مدد لثلاثة أسابيع، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



ويبقى محظوراً التنقل بين الساعة الـ8 مساء والـ5 فجراً من الإثنين حتى الجمعة، وبين الـ7 مساء والـ5 فجراً في نهاية الاسبوع، بالتوقيت المحلي.

وتم تمديد الإجراءات الأخرى أيضاً بينها منع التنقل بين الولايات رغم أن هذا القرار لم يطبق بشكل واسع النطاق.

وتبقى التجمعات لأكثر من 4 أشخاص محظورة في الأماكن العامة باستثناء وسائل النقل، وتغلق المقاهي والمطاعم أبوابها عند الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت جرينتش).

التغير الوحيد هو أنه سيكون بامكان الجامعات استئناف التعليم الإثنين حضورياً، وتبقى المدارس مفتوحة لكن الطلاب يرتادونها يوماً من كل اثنين للحد من عدد الطلاب الحاضرين في الوقت نفسه.

واستبعدت الحكومة عدة مرات إعادة فرض إغلاق جديد بسبب الكلفة الاجتماعية والاقتصادية.

وبعد إغلاق مشدد ومبكر من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6% في الفصل الثالث من عام 2020 مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية، كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء السبت.

أما البطالة التي سجلت ارتفاعاً وتجاوزت 18% فقد تراجعت رسمياً إلى 16.2% في الفصل الثالث.

وسجلت تونس التي تعد 11 مليون نسمة، رسمياً أكثر من 1000 إصابة جديدة يومياً في الأسابيع الماضية، وتم إحصاء 79 ألفاً و339 إصابة رسمياً منذ بدء انتشار الوباء في البلاد بينها 2279 وفاة.