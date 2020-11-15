إدانة أمريكية لهجمات تجراي على إريتريا.. تدويل للصراع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، بشدة الهجمات غير المبررة التي شنتها جبهة تحرير تجراي على دولة إريتريا.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا تيبور ناجي، إن بلاده تدين بشدة الهجمات غير المبررة التي شنتها جبهة تحرير تجراي على إريتريا ومحاولاتها لتدويل الصراع.



وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر"، أن بلاده ستواصل جهودها حتى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وتهدئة التوترات واستعادة السلام.

وفي وقت سابق الأحد، شككت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بأسمرة، في صحة تعرض مطار العاصمة الإريترية، أمس السبت، لقصف صاروخي.

وقالت السفارة الأمريكية إن سلسلة الأصوات العالية التي سُمعت في أسمرة ربما كانت "عبوات ناسفة" رغم الاعتقاد بأنها كانت في محيط مطار أسمرة الدولي، ولا توجد مؤشرات على تعرض المطار للقصف.

وكان رئيس إقليم تجراي دبرتسيون غبر ميكائيل قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن قواته استهدفت مطار أسمرة الذي زعم أنه يستخدم في توجيه ضربات ضد الإقليم.



تصريحات ميكائيل تؤكد ما قاله خمسة دبلوماسيين إقليميين، لرويترز، أمس السبت، حول إطلاق جبهة تحرير تجراي ما لا يقل عن 3 صواريخ على العاصمة الإريترية.

ولم يصدر تأكيد رسمي من إريتريا حول ما أعلنه إقليم تجراي.



وسبق أن نفت إريتريا أي تدخل في تجراي، وكذبت، الثلاثاء، اتهامات حكومة الإقليم بشأن توغل قواتها في المنطقة دعما لأديس أبابا.

ودعت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لإدانة جرائم جبهة تحرير تجراي بحق المدنيين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المجتمع الدولي عليه إدانة المذبحة التي ارتكبتها الجبهة بحق المدنيين في منطقة "ماي خضراء" شمالي إثيوبيا.