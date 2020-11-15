تركيا تواصل قصف قرى بريف حلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن القوات التركية قصفت قرى بريف حلب شمالي سوريا.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد شنت، في وقت سابق، قصفا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على قرى مرعناز وشوارغة والمالكية وعقلمية الخاضعة لنفوذ القوات التركية في ريف حلب الشمالي.



ويأتي ذلك، بعد نحو 48 ساعة من توقف القصف والاشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، على محاور ريف حلب الشمالي.

وكان المرصد قد رصد، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية، استهدفت خلاله محاور مدينة مارع الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي.

والشهر الماضي، رصد المرصد ، رتلاً عسكرياً تركياً دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، ويضم نحو 75 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7265 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وتحمل تلك الشاحنات دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية.