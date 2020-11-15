شكرا لقرائتكم خبر عن عقار كندى جديد يحقق نتائج إيجابية فى علاج التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بحث علمى أجراه علماء جامعة البرتا الكندية نجاح عقار يسمى VX-765 كعلاج مرشح قوي لمرضى التصلب المتعدد وذلك في تجارب على الفئران وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، وأشارت الصحيفة إلى أن العقار الجديد يعمل كمضاد للالتهابات عن طريق الأنف في تقليل تطور مرض التصلب المتعدد عن أحد مكونات الجسيمات الالتهابية التي تعزز الالتهاب الضار في الجسم وذلك بإستخدامه عن طريق الأنف.

وأظهر كريستوفر باور، الأستاذ في كلية الطب وطب الأسنان بجامعة ألبرتا ولينا سايتو ، طالبة الدراسات العليا في فريقه ، أن تقديم عقار مضاد للالتهابات للفئران ساعد في منع تلف خلايا الدماغ ، مما أدى بشكل فعال إلى إبطاء تقدم المرض.

ومرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض مدمر ليس له سبب معروف ولا علاج له، ويسعى الباحثين إلى فهم المرض بشكل أفضل لتطوير علاجات فعالة.

وأوضح باور طبيب الأعصاب في عيادة نورثرن ألبرتا للتصلب المتعدد أن الأعصاب الموجودة في الدماغ مثل الأسلاك المعزولة ، ولكن في مرض التصلب العصبي المتعدد يحدث في البداية فقدان للعزل يسمى المايلين ، ثم فقدان السلك في نهاية المطاف هذه الخسائر ناتجة عن الالتهاب هذا الالتهاب ، الذي نعتقد أنه القوة الدافعة لمرض التصلب العصبي المتعدد هو الاهتمام الأساسى في البحث

وتهتم المجموعة البحثية بشكل خاص بالجزيئات الملتهبة ، وهي الجزيئات المسؤولة عن تنشيط الاستجابة الالتهابية في الجسم بالنسبة لمرض مثل مرض التصلب العصبي المتعدد ، ويجب السيطرة على هذه الاستجابة لوقف تقدمه.