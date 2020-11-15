طعام من الهواء والماء والكهرباء … هذا ما صرح عنه الخبراء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

في تطور أقرب إلى الخيال أعلن خبراء فنلنديين أنه من الممكن إنتاج الطعام من الهواء والماء والكهرباء حيث سيتم ذلك في مختبرات خاصة.

ويعتزم العلماء إنتاج بروتين صناعي، بحيث سيكون شديد التركيز ويمكن أن يكفي كيغراما منه لإطعام ما يصل إلى 10 أشخاص.

ووفقا للعلماء، فإن البروتين، وخلال فترة 10 سنوات، سينافس فول الصويا من حيث السعر، مشيرين إلى أنه يتكون من بكتيريا التربة التي تتغذى على الهيدروجين، والذي بدوره يتم فصله عن الماء باستخدام الكهرباء، وفق موقع “ToDay News Ufa”.

وفي الوقت نفسه، أكد العلماء أن عملية الإنتاج ستكون صديقة للبيئة، حيث ستكون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من العملية في الغلاف الجوي منخفضة للغاية.

ويتضمن المنتج 50% بروتين و25% كربوهيدرات و10% دهون، ومن المخطط إنتاج الدفعة الأولى منه بحلول عام 2020.

ويمكن أن يكون مثل زيت النخيل الذي يضاف إلى الفطائر أو الآيس كريم أو البسكويت أو المعكرونة أو الصلصات أو الخبز.

و يقول العلماء إنه يمكن استخدام هذا البروتين في إنتاج اللحوم أو الأسماك بطريقة مختبرية. ويمكن أن يصبح علفاً للماشية مما يغني عن تقديم الصويا كعلف لها وبالتالي الحفاظ على الغابات الاستوائية التي تتعرض للتدمير بغية تحويلها إلى حقول لإنتاج فول الصويا.

وحتى لو سارت الأمور وفقاً للخطة، وقد لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، فستمر سنوات عديدة قبل الوصول إلى إنتاج البروتين لسد الحاجة إليها على المستوى العالمي.

ولكن هذه ليست سوى واحدة من العديد من المشاريع التي تهدف إلى إنتاج الأغذية مخبرياً.

والرئيس التنفيذي للشركة هو باسي فاينيكا وقد درس في جامعة غرانفيلد في المملكة المتحدة وهو الآن يعمل أستاذا مساعداً في جامعة لابينرانتا.