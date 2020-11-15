شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تبدأ مراجعة سريعة للقاح "موديرنا" الأمريكي لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن سويسرا بدأت في مراجعة متجددة لـ mRNA-1273، لقاح الشركة المرشح للوقاية من فيروس كورونا، حتى تتمكن من منحها موافقة سريعة في حالة اجتياز اللقاح في التجارب السريرية، كما تقوم الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية Swissmedic بفحص التقدم المحرز في اللقاحات التجريبية التي يتم تطويرها بواسطة AstraZeneca وكذلك Pfizer و BioNTech SE في مراجعات متداولة مماثلة.

وبحسب موقع "مينت" تتيح المراجعات الدورية لشركات الأدوية تقديم طلبات للحصول على منتجات طبية لكورونا قبل الانتهاء من أعمال التطوير وقبل توافر الوثائق الداعمة الكاملة.

وقالت شركة الأدوية الأمريكية Moderna هذا الأسبوع إن لديها بيانات كافية لإجراء تحليل مؤقت أول لمرحلة متأخرة من تجربة لقاح كورونا ، مما يزيد الآمال بإعلان النتائج الأولية قريبًا

وأشارت بيانات التجارب المؤقتة الصادرة عن شركتي Pfizer و BioNTech يوم الاثنين الماضي إلى أن لقاحها المرشح فعال بنسبة تزيد عن 90٪.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "نحن نقدر التعاون الذي حصلنا عليه حتى الآن مع Swissmedic لمعالجة حالة الطوارئ الصحية العامة الحالية نحن سعداء بالتحليل المرحلي المشجع للمرحلة الأولى من mRNA-1273 في البالغين الأكبر سنًاً التي نشرناها مؤخرًا مع المعاهد الوطنية للصحة. ونتطلع إلى المراجعة الأولى المتوقعة لبيانات الفعالية المؤقتة من بيانات المرحلة الثالثة الخاصة بنا."