شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من فيروس كورونا يعانون أزمات نفسية وصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بفيروس كورونا صعب بما يكفي لأولئك الذين يصابون بأعراض شديدة من المرض ، لكن العودة إلى طبيعتهم هو صراع أيضًا ، ووفقًا لبحث جديد وجد أن الناجين من المحتمل أن يواجهوا صعوبات صحية ومالية حتى بعد أشهر، وحسب ما ذكرته الـ cnnقام فريق من العلماء بقيادة الدكتور فينيت تشوبرا من النظام الصحي بجامعة ميشيغان بفحص 488 مريضًا من الفيروس التاجى تم علاجهم وخروجهم من المستشفيات في ميتشيجان، وقاموا بمسحهم بعد حوالي شهرين من إطلاق سراحهم، وأبلغ ثلث الناجين عن مشاكل صحية مستمرة ، مثل السعال ، أو الظروف الجديدة أو المتدهورة ، وفقدان حاسة التذوق أو الشم بشكل .

وقال ما يقرب من نصفهم إنهم "تأثروا عاطفيا" بمرضهم ، وسعى عدد صغير منهم ، للحصول على رعاية صحية عقلية بعد الخروج من المستشفى.

وأفاد 36٪ "بتأثير مالي طفيف على الأقل من دخولهم المستشفى"، و من بين أولئك الذين كانوا يعملون قبل مرضهم ، قال 40٪ إنهم إما فقدوا وظائفهم أو كانوا مرضى لدرجة تمنعهم من العودة إلى العمل، بينمت أفاد أكثر من ربع أولئك الذين عادوا إلى العمل بقليل عن ساعات عمل مخفضة أو تعديل مسؤولياتهم.

وخلصت الدراسة إلى أن "هذه البيانات تؤكد أن إصابة الفيروس التاجى تمتد إلى ما بعد العلاج بالمستشفى"