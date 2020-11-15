نصائح للحامل بعد الولادة القيصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - تعتبر الولادة القيصرية هي الخيار الثاني بعد الولادة الطبيعية ولأن الولادة القيصرية تعتبر من العمليات الجراحية الكبرى فيجب أن تعرفي أهم النصائح للعنابة بنفسك وبمولودك بعدها من خلال متابعة هذا اللقاء الذي أجرته " الخليج 365 " مع الدكتور عدلي الحاج، إستشاري النساء والولادة كالآتي. العناية بخياطة شق البطن يجب العناية بشق الولادة يجب أن تهتم الأم بعد الولادة بنظافة المنطقة أي منطقة جرح الولادة وتبقي عليها جافة ومعقمة.

يجب أن تحصل على مسكنات للألم، وكذلك دواء لمنع حدوث التهابات الجرح حسب وصفة الطبيب، وتواظب على تناوله لعدة أيام بعد الولادة.

يمكن الاستحمام في وجود اللاصق المقاوم للماء فوق الجرح.

يفضل بعد إزالة الضماد أن يبقى الجرح مكشوفاً لكي يجف، كما يفضل مسحه وتعقيمه لكي يشفى بسرعة.

من الممكن أن تحدث حول الخياطة بعض الخدوض أو رغبة في الحكة والهرش، وهذا طبيعي لا يدعو للقلق.

في حال لاحظت خروج رائحة غير مستحبة من الجرح، أو وجود عدوى فيجب استشارة الطبيب على الفور. الحرص على الرضاعة الطبيعية يجب الحرص على الرضاعة الطبيعية بعد الولادة القيصرية مهما كانت الأم مجهدة فيجب أن تحرص على الرضاعة الطبيعية لمولودها.

يمكنها أن تستخدم عدة وضعيات تساعدها على الرضاعة بعد العملية القيصرية.

من هذه الوضعيات الجلوس مع وسادة على حضنك لدعم طفلك وحماية جرحك من الفتق أو حدوث المزيد من الألم.

ويمكنك الاستلقاء على جانبك.

ويمكنك الإمساك بالطفل من تحت الإبط مع تحويل قدمي الطفل باتجاه ظهر الأم. الاهتمام بالنوم والتغذية الجيدة يجب على الأم بعد الخروج من المستشفى أن تحصل على قسط وافر من الراحة في السرير، وكذلك النوم في فترة نوم المولود.

ويجب أن تحصل على تغذية سليمة ومتوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تحميها من الأنيميا.

ويجب أن تحصل الأم على الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تساعد على عدم حدوث الامساك المؤلم، والذي قد يؤثر على الخياطة. عدم رفع الأشياء الثقيلة اهتمي بحمل طفلك فقط يجب أن تحرصي على عدم رفع أي شيء ثقيل.

ولا تحركي أو تسحبي الأجسام الثقيلة.

لا تحملي أي وزن يزيد عن وزن مولودك.

يمكنك طلب المساعدة ممن حولك في رفع سلة الغسيل مثلاً، أو في حال القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب الضغط على المكنسة الكهربائية مثلاً.

ليس المهم القيام بأعمال البيت، بل المهم أن تهتمي بنفسك وصحتك وصحة مولودك. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول العناية بنفسك بعد الولادة القيصرية فأتركيها لنا في المربع أسفل الموضوع. ​ ​

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