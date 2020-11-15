طرق تعقيم ملابس طفلك من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - لا زالت الأبحاث حول فيروس كورونا وهو الفيروس التاجي " كوفيد 19" مستمرة حول طرق انتشاره وفترة بقاءه حياُ على الأسطح والأجسام، وكذلك طرق الوقاية منه، ولأن الأطفال هم أعز ما نملك فيجب أن تعرف الأم طرق تعقيم وحماية ملابس اطفالها من فيروس كورونا، والتي يقدمها الدكتور محمد وادي، إستشاري طب الأطفال كالآتي.

ما هو الفرق بين التنظيف والتطهير؟

هناك فرق بين التنظيف والتعقيم

التنظيف هو إزالة الأوساخ والجراثيم من سطح الملابس في بعض الحالات، لأن الأوساخ تنقل ببساطة الجراثيم من سطح إلى آخر.

التطهير هو التعقيم ويعني استخدام المواد الكيميائية لتجنب انتشار الفيروسات أو البكتيريا عن طريق قتل نسبة عالية من الجراثيم أو عن طريق منع تكاثرها.

طريقة غسل الملابس الصحيحة

تغسل الملابس بدرجة حرارة عالية

اغسلي الملابس على درجة حرارة عالية عند 60 درجة مئوية لقتل أي جراثيم باستخدام منتج التبييض المناسب حسب نوع القماش.

ضعي الملابس في الغسالة الفول أتوماتيك لأنها الأفضل من حيق الحماية والنظافة.

احرصي على نظافة حقيبة المدرسة، وفي حال الحقيبة القماشية ضعيها في الغسالة، أما الحقيبة الجلدية فيتم مسحها بمعقم من الداخل والخارج.

يضاف الخل بعد الانتهاء من غسل الملابس إلى ماء الغسالة وتشغل لعدة دقائق لتعقيمها.

الطريقة الآمنة لتجفيف ملابس الأطفال

يجب أن يتم تجفيف الملابس في الشمس

تنصح الأمهات بتجفيف الملابس بشكل مثالي باستخدام مجفف ملابس لتجنب انتشار الفيروس، أو بقاءه حياً بين الأنسجة.

كما تنصح بتجفيف الملابس تحت الشمس إذ أن الفيروسات والبكتيريا تنشط في البيئات الرطبة، لذلك فمن الضروري ترك الملابس تجف تمامًا.

يجب عدم هز أو تحريك الملابس بقوة لان ذلك يساعد على نشر الفيروسات في الهواء ونقل العدوى.

يجب أن تحمل الأم الملابس المبلولة وهي ترتدي قفازات واقية.

والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول تعقيم ملابس طفلك بطريقة سليمة لكي تتركيها في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.