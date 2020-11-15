أطعمة لا يجب تناولها بعد التمارين الرياضية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكر موقع ”غريمسباي تليغراف“، ان تناول بعض الأطعمة بعد التمارين الرياضية يؤدي إلى إفساد شكل الجسم، وتراكم المزيد من الدهون والدخول في دوامة محاولة حرقها عبر المزيد من الجهد للحصول على النتائج المرجوة.

ووفقا لخبراء الصحة، فإن الطعام الذي تتناوله بعد التمرين لا يقل أهمية عن التمرين الفعلي نفسه، وعليه لا بد من تجنب تناول أطعمة محددة بعد التمارين الرياضية.

الأطعمة الحارة

من الصعب علي الجسم هضم الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة، وخاصة بعد استهلاكه مجهودا كبيرا خلال ممارسة التمارين الرياضية، إذ يحتاج بعدها وجبه سهلة الهضم مع القليل من البروتين وقليل من السكر لإعادة معدل السكر في الدم إلى طبيعته وقليل من الكربوهيدرات المعقدة لتجديد مستويات الطاقة في الجسم، علي عكس الأطعمة الحارة التى تجهد الجسم وليس لها أي فائدة بعد التمارين.

الدسم

لا يجوز تناول الأطعمة الدسمة لأنها غنية بالدهون، إذ إن الغاية من التمارين في الأساس حرق هذه الدهون والتخلص منها، كما أن الجسم يحتاج إلى إنتاج مادة الغليكوجين التي تخزن في العضلات والكبد، وتقف الأطعمة الدسمة عقبة في طريق ذلك، إضافة إلى أنها ترفع معدل الكوليسترول الضار الذي يتسبب بأمراض القلب.

كما تؤدي تلك الدهون إلى إبطاء عملية الهضم في القناة الهضمية وستستغرق معالجة هذه العناصر الغذائية وقتا أطول.

الوجبات الخفيفة المالحة

مثل المكسرات المحمصة والمقرمشات بأنواعها ورقائق البطاطس المملحة، حيث يؤدي التعرق بعد التمارين الرياضية إلى خسارة بعض الأملاح من الجسم، بالتالي يقود للشعور إلى الحاجة لتناول وجبة مالحة، ويمكن الاستعاضة عن هذه الوجبات الخفيفة المالحة بأخرى صحية، إضافة إلى تناول الموز وقطع الفواكه الأخرى الغنية بالبوتاسيوم.

المياه الغازية

من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها البعض تناول السكريات والمشروبات الغازية بعد التمرين، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، إضافة إلى أن السكر يبطئ عمليات الأيض في الجسم، والتي تلعب دورا مهما في فقدان الوزن، كما تسبب المشروبات الغازية ”الانتفاخ“ ويمكن الاستعاضة عنها بالماء والعصائر الطبيعية.

الخضراوات النيئة

نعلم جميعا القيمة الغذائية لتناول الخضراوات، لكن هذه ليست المشكلة إذا تناولت المزيد من الخضار النيئة التي تجعلك تشعر بالشبع بسرعة، لذا يجب أن يكون هناك توازن في السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتينات، وهذه الأطعمة قليلة السعرات الحرارية ليست كبيرة بما يكفي لمساعدتك على استعادة الطاقة.

لذلك يجب اتباع نظام غذائي متوازن تكون الخضراوات جزءا منه، إضافة إلى أنواع أخرى من الأطعمة الضرورية لبناء الجسم بشكل صحي وسليم

المعجنات

رغم أنها تعطي شعورا بالشبع لمدة طويلة، لكنها ليست الخيار المناسب بعد ممارسة الرياضة، إذ يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات العالية الجودة لتحل مكان الكولاجين الذي صرف أثناء التمرين.

ورغم أن المعجنات تحتوي على الكربوهيدرات لكنها مصدر غير موثوق صحيا لها، لذلك لا يحبذ تناولها، بحسب “ارم نيوز”.