قنبلة موقوتة.. إندونيسيا تواجه نفايات كورونا الطبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه إندونيسيا ما وصفته السلطات الصحية بأنه "زيادة كبيرة" في النفايات الطبية أثناء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك مع نقص في مرافق المعالجة أجبر الحكومة على السماح للمستشفيات بحرق نفاياتها دون ترخيص في أوقات الطوارئ.



ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن روزا فيفيان راتناواتي، المديرة العامة لإدارة النفايات في وزارة البيئة والغابات في البلاد، القول إن حجم النفايات الطبية زاد بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال فترة الوباء، الذي ظهر لأول مرة في إندونيسيا في أوائل مارس/آذار الماضي.

وأضافت أنه اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بلغ حجم النفايات المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد 1662 طنا.

وأعلنت جاكرتا وحدها أنها تعاملت مع 860 كيلوجراما من الكمامات ذات الاستعمال الواحد خلال فترة تفشي المرض.

وتشكل النفايات الطبية "قنبلة موقوتة"، وبالتالي يجب معالجتها في مرافق معينة، والتي كانت غير كافية وموزعة بشكل غير متساو حتى قبل وباء (كوفيد-19) في إندونيسيا.