عصير بالزنجبيل لتذويب دهون الكرش بسرعة

الحصول على بطن مسطح هو حلم الكثيرات. فإن كنت إحدى هؤلاء، نحمل إليك هذا الخبر السار: يمكنك تحضير مشروب يحتوي على الزنجبيل والحامض والنعناع والخيار لكي تفقدي تلك الدهون المتراكمة في منطقة الكرش. المكونات سهلة المنال والطريقة سهلة التطبيق، فانطلقي.

شراب مفيد جداً

كيف يسعني تحضير هذا المشروب السحري؟ لا شكّ في أنّك بدأت تطرحين على نفسك هذا السؤال. الإجابة سهلة جداً. إليك المزيد.

-أضيفي 10 أوراق من النعناع إلى كوب من الماء وضعي المزيج على النار إلى أن يغلي ثمّ دعيه يرتاح لنحو 5 دقائق. احتفظي بالخلاصة.

-أعصري حبة واحدة من الحامض وابشري قشرها لتضيفيه في ما بعد إلى الشراب.

-أبشري حبة متوسطة الحجم من الخيار واخفقيها بواسطة الخلاط ثمّ امزجي المخفوق مع عصير الحامض وخلاصة النعناع.

- أضيفي إلى المزيج ليتراً من الماء، ملعقتي طعام من الزنجبيل المطحون، 3 قطع من برش الحامض وورقة صغيرة من النعناع.

-أتركي المزيج يرتاح لنحو ساعتين في الثلاجة.

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كيف تتناولينه؟

يمكنك تناول هذا الشراب متى شئت على امتداد النهار. لكن من الأفضل أن تفعلي ذلك بعد تناولك وجباتك اليومية الثلاث الأساسية. واحرصي على أن يتزامن ذلك مع اتباعك نظاماً غذائياً خالياً من الدهون الضارة وأن تقومي ببعض التمارين.

مكونات مفيدة

بالفعل، تعتبر مكونات هذا الشراب مفيدة جداً، ولا سيما في حال أردت خسارة وزنك الزائد.

- الحامض: يحتوي على حمض الأسكوربيك الذي يعزز عملية الهضم. كما أنه يسهل امتصاص جسمك للمغذيات المفيدة. كذلك فإن احتواءه على البيبسين يتيح لك الاستفادة من البروتينات من خلال حرق الدهون، فضلاً عن أنه يمنحك الشعور بالشبع.

- الزنجبيل: هل يمكن خسارة الوزن من خلال تناول مشروب يحتوي على الزنجبيل؟ بالطبع، نعم. فهو يحتوي على الجنجرول أو المكوّن الذي يعزز عمل أمعائك ومعدتك ويحول دون تكوّن الغازات فيها ويخلصها من الدهون.

- النعناع: هو من أفضل النباتات الطبيعية التي تحفز عملية الهضم لديك. وهو يحول دون تكوّن الغازات في أمعائك ودون ارتفاع مستوى الحموضة في معدتك ويحثّ جسمك على امتصاص المغذيات ويكافح الالتهابات في حال حدوثها لديك ويهدئ شعورك بالغثيان.

- الخيار: هو طعام خفيف، مسهّل للهضم ومدر للبول كما أنّه يخلص جسمك من السموم ويكافح مشكلتي التهاب المثانة والتهاب الكلى المسببتين لانتفاخ البطن.

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