عقار التهاب المفاصل "الباريسيتينيب" يقلل وفيات كبار السن بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باحثون إن عقار التهاب المفاصل الباريسيتينيب "baricitinib" قلل وفيات كبار السن المصابين بكورونا، بمقدار الثلثين، مما يبعث الأمل في أنه سينقذ الفئات الأكثر ضعفا، ووجد الباحثون أيضاً يقلل الوفيات بنسبة 71 % لدى المصابين بمرض متوسط ​​أو شديد من فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته جريدة "دايلي ميل" البريطانية، وعقار التهاب المفاصل، الذي يُطلق عليه اسم baricitinib ، ويتم تسويقه تحت الاسم التجاري Olumiant، وهو دواء جديد نسبيًا لالتهاب المفاصل الروماتويدي وهو متاح منذ ثلاث سنوات فقط لكن في فبراير الماضي تم تحديده كمرشح قوي للمساعدة في علاج فيروس كورونا.





وتم اختيار العقار من قبل BenevolentAI ومقرها لندن، والتي فحصت آلاف الأدوية الموجودة بحثًا عن علامات قد تحارب فيروس كورونا.

وتوقع برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص به أن الباريسيتينيب "سيقلل من قدرة الفيروس على إصابة خلايا الرئة".

وتم التحقق من صحة الفكرة من قبل باحثين من عموم أوروبا، بقيادة معهد كارولينسكا السويدي، حيث أفادوا أن الباريسينيب يخفض معدلات الوفيات بين أولئك الذين يدخلون المستشفى بسبب المرض بمقدار الثلثين.

وتوقع البروفيسور جوستين ستيبينج، اختصاصي السرطان في NHS، من إمبريال كوليدج لندن، أن الباريسيتينيب سيساعد في إنقاذ آلاف الأرواح وقال: 'إن تاريخ علاجات كوفيد لم يترك الكثير من الأدوية قائمة.. ما بقي قائما هو نوعان من الأدوية البريطانية المكتشفة الباريسيتينيب والآخر هو الستيرويد ديكساميثازون، الذي وجد أنه يقلل خطر الوفاة لدى مرضى كوفيد المصابين بأمراض خطيرة بنسبة 33%.

وجاءت النتائج ، في مجلة Science Advances ، من مرضى تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بالالتهاب الرئوي Covid-19 في مستشفيين، في إيطاليا وإسبانيا.

وقال البروفيسور فولكر لاوشكي ، من كارولينسكا ، الذي قاد الدراسة: "هذه النتائج مشجعة بشكل خاص حيث تضمنت الدراسة مجموعة كبيرة من المرضى المسنين، وهي مجموعة غالبًا ما يتم استبعادها".