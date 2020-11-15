126 ألف فحص لكورونا في الإمارات.. وشفاء 691

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 126,916 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 150,345 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 530 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأكدت الوزارة شفاء 691 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 143,252 حالة.