شكرا لقرائتكم فيروس كورونا الوباء لم يسأم منا.. فاحذروه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من الأمل الذي أصبح لدى ملايين الناس مع إعلان عدد من الشركات الاقتراب من طرح لقاح ضد الوباء، الذي طال حتى الآن أكثر من 51 مليون إنسان منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، فقد شدد مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، على ضرورة الاستمرار في توخي الحذر.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منتدى السلام بباريس: "يمكن أن يكون عامة الناس قد سئموا من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له". وأضاف "قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا".

كما رأى أنه "رغم مكافحة الدول الأوروبية من أجل التصدي للفيروس إلا أن أي تغيير كبير لا يبدو أنه لم يطرأ عليه، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".

يذكر أن غيبريسوس، كان شدد قبل أيام على خطورة الوضع الصحي، قائلاً إن الوباء تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية، مؤكداً ضرورة النظر إلى اللقاح على أنه منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة.

كما لفت إلى أن الفيروس المستجد بات يؤثر سلبا على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك، وغيرها.

يأتي هذا فيما تشهد العديد من البلدان حول العالم لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة، موجة ثانية من الفيروس، بينما ترتفع بشكل يومي حصيلة الإصابات والوفيات على السواء.