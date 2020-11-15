شكرا لقرائتكم فيروس كورونا صور لمحمد صلاح من الحجر.. وأعراض كورونا تظهر على أقاربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحمد صلاح، اللاعب الدولي المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، يظهر من شرفة غرفته التي خصصت له كحجر صحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قال يوم الجمعة، إن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا عشية مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ظهور أعراض كورونا على 6 من أقارب وأصدقاء محمد صلاح. وأضاف أنه تم عزل هولاء في منازلهم مع منحهم أدوية البروتوكول الطبي العلاجي المصري، مشيراً إلى أنه في حالة تطور الأعراض وحدوث مضاعفات سيتم نقلهم للمستشفيات.

إلى ذلك قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن التحاليل أثبتت وجود نقص بكرات الدم البيضاء لدى محمد صلاح، وتم صرف علاج له من البروتوكول المصري وإرسال كافة التقارير والفحوصات الطبية الخاصة به لنادي ليفربول الإنجليزي.

في الوقت نفسه ظهر محمد صلاح من شرفة غرفته التي يقيم فيها بأحد الفنادق، وخصصت كحجر صحي له في لقطات تداولها رواد مواقع التواصل مع عروسين تبادلا إطلاق الصور التذكارية من أمام الفندق.

وظهر صلاح مبتسماً مقدماً التهنئة والتحية للعروسين.

وكانت السلطات المصرية قد رصدت 58 مخالطاً للاعب عقب إعلان إصابته بكورونا.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية رصد هولاء المخالطين لمحمد صلاح خلال حفل زفاف شقيقه نصر، والذي أقيم قبل أيام وقامت فرق من المديرية بعمل بقياس درجات الحرارة لهم ومتابعتهم بدقة.

ولليوم الثاني على التوالي قامت فرق من الطب الوقائي بتعقيم وتطهير شوارع ومنشآت القرية وكذلك الأماكن التي تردد عليها المخالطون للاعب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أن المسحة الطبية الثانية التي أجريت للاعب صلاح جاءت إيجابية.

وشارك النجم المصري في حفل زفاف شقيقه نصر عقب وصوله بساعات قليلة للانضمام لصفوف المنتخب المصري، الذي كان يستعد لملاقاة توغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت أمس السبت وانتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدف نظيف.

وشارك اللاعب بعدها في حفل آخر لتكريمه من جانب اتحاد الكرة المصري.