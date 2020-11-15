شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول العسل ضار للمصابين بداء السكري؟.. طبيب يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الجهاز الهضمي والباطنة الدكتور عبد الله الذيابي، علاقة تناول العسل بارتفاع نسبة السكر بالدم لدى المصابين بداء السكري. وأبان في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر” أن جميع أنواع العسل ، ترفع نسبة السكر بالدم. وأشار إلى أن المكون الرئيسي للعسل هو السكر ، لذلك الأفضل للمصابين بداء السكري تقليل تناول العسل أو الامتناع عنه.

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