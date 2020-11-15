أعلى حصيلة يومية.. وفاتان و406 إصابات بكورونا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة و406 إصابات بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي إن هذه الإصابات تعد أعلى حصيلة يسجلها قطاع غزة منذ تفشي الفيروس، وسجلت بعد إجراء 2380 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.



والعدد الأكبر من هذه الإصابات سجل في محافظة غزة بواقع 225 إصابة يليها الشمال 98 إصابة وخانيونس 51 إصابة والوسطى 20 وأخيرا رفح 12 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى وفاة مواطن يبلغ من العمر 69 عاما وآخر يبلغ 78 عاما في مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة تعافي 293 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبالإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي المصابين منذ مارس/ آذار الماضي إلى 10532 إصابة منها 3223 حالة نشطة حاليا و48 حالة وفاة.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، في وقت قررت فيه وزارة الصحة البدء في تنفيذ سياسة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من القرار المصابون الذين تستلزم حالتهم الصحية رعاية طبية خاصة حيث سيتم عزلهم وعلاجهم في المؤسسات الصحية، وكذلك المصابون الذين لا تتوفر لديهم الظروف المناسبة لإتمام العزل المنزلي حيث سيتم عزلهم في مراكز العزل المخصصة لذلك.