احذر.. داء السكري يهدد بالعمى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر البروفيسور هانز بيتر هاميس أخصائي السكري الألماني، من أن داء السكري يرفع خطر الإصابة بالعمى.

وأضاف أن السكري يهاجم شبكية العين ويدمرها فيما يعرف باعتلال الشبكية السكري (Diabetic retinopathy).



وأوضح أن اعتلال الشبكية السكري هو مرض غير القابل للشفاء يتسبب في إلحاق تلفيات بالغة لا يمكن إصلاحها بالأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، ما يؤدي إلى عدم إمداد الخلايا البصرية بالدم على نحو كاف، وبالتالي تتدهور القدرة على الإبصار.

وتتمثل أعراض هذا المرض في ضبابية الرؤية وعدم القدرة على التمييز بين الأشياء القاتمة والفاتحة.

ولتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الإعاقة البصرية أو العمى، يتعين على مرضى السكري استشارة طبيب عيون فور تشخيص الإصابة بالسكري لاكتشاف اعتلال الشبكية مبكرا وعلاجه في الوقت المناسب من خلال الحقن أو الليزر، إلى جانب ضبط مستوى السكر بالدم وكذلك قيم ضغط الدم.