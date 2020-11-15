شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لحماية نفسك من موجة كورونا الثانية..منهم نظافة اليدين مع الكحول والكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء انخفاض درجات الحرارة تمهديا لدخول فصل الشتاء، يرجح العلماء وجود موجة ثانية من فيروس كورونا قد تكون أشد شراسة من الهجمة الأولى، ونظرا لأن الفيروس ينتشر من شخص لآخر أو الأسطح الملوثة، أصبحت النظافة والتباعد من أكثر الأدوات فائدة في الحرب العالمية ضد فيروس كورونا.

مع وضع ذلك في الاعتبار، نعرض في التقرير التالى " onlymyhealth" بعض الاحتياطات التي نحتاج جميعًا إلى اتخاذها أثناء زيارة قاعات السينما أو مراكز التسوق أو الصالات الرياضية أو المدارس أو أماكن العمل.

لا تستهين بعملية التطهير المستمرة

في حين أن إدارات المجمعات المتعددة ومراكز التسوق والمجمعات التجارية ملزمة باتخاذ خطوات لضمان النظافة الكاملة لمبانيها، يجب ألا نتخلى عن حذرنا.

يُنصح بحمل البخاخات المطهرة للأسطح، قبل أن تجلس مقعدك في المسرح ، يمكنك رش المقعد بسرعة أو على الأقل مساند الذراعين والرأس بالمطهر.





نظافة اليدين

بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه ، فإن حمل معقم لليدين عالي الجودة أمر لا بد منه، ففي كل مرة تستخدم فيها مرحاضًا عامًا أو تلمس صنبورًا أو مقبض الباب أو سطح الطاولة أو مسند ذراع الكرسي ، فمن المحتمل أنك تلمس سطحًا ملوثًا، ومن ثم ، فإن فرك اليدين بمطهر عالي الجودة يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول أو أكثر من المرجح أن يحميك من الفيروس.

ارتداء أقنعة الوجه

ينتشر فيروس COVID-19 من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي يطلقها نفس الشخص المصابن وعندما يستنشق شخص بالقرب من الشخص المصاب مثل هذه القطرات ، فإن الفيروس يدخل إلى جهازه التنفسي ومن المحتمل أن يتطور إلى عدوى، وبالتالي ، عندما نكون بالقرب من الآخرين ، خاصة في مكان مغلق مثل السينما أو صالة الألعاب الرياضية أو مركز التسوق أو المبنى التعليمي أو التجاري ، يجب علينا استخدام قناع وجه جيد لحماية أنفسنا.

التباعد الاجتماعي

الآن، يجب أن تكون على دراية جيدة بالحاجة إلى الحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل من الآخرين في الأماكن العامة، وهناك أيضًا لوائح أخرى محددة ، مثل السماح بالجلوس على مقاعد بديلة في وسائل النقل العام، ويجب أيضًا اتباع التباعد الاجتماعي في قوائم الانتظار في صالات الطعام ، ومداخل المباني .

المعاملات بدون لمس

أثناء إجراء المعاملات في مراكز التسوق أو المطاعم وما إلى ذلك ، تأكد من الحد الأدنى من الاتصال بأي شخص أو سطح، استخدم بطاقات الدفع حيث تقلل من إمكانية التلامس للتأكد من أنك لست مضطرًا إلى لمس أي سطح أو عملة ورقية دون داع.