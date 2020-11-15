كورونا حول العالم.. المكسيك تتجاوز عتبة المليون إصابة وتراجع بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 54 مليونا و328 ألفا و752 إصابة، الأحد.



فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و318 ألفا و283 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 37 مليونا و871 ألفا و87 حالة.

المكسيك تقترب من 100 ألف حالة وفاة

تجاوزت المكسيك عدد مليون إصابة بفيروس كورونا، لتصبح الدولة الـ11 في العالم التي تتجاوز هذا الرقم.

ووفقًا للأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تم تسجيل إجمالي 5860 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و3 آلاف و253 حالة.





كما تم الإبلاغ عن 635 حالة وفاة جديدة بسبب (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 98259، رابع أعلى عدد وفيات على مستوى العالم.

ومع ذلك، فإنه نظرا لارتفاع معدل الوفيات، تفترض الحكومة أنه في الواقع يوجد حالات وفاة في المكسيك بسبب فيروس كورونا أكثر مما تظهره الإحصاءات الرسمية بحوالي 50 ألف حالة وفاة..

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك أعلى من ذلك بكثير، حيث إن عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها محدود نسبيا.

وعادت المكسيك إلى الحياة الطبيعية أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة، وأعيد فتح العديد من الشركات التي أغلقت بسبب الجائحة.

ارتفاع الوفيات بأمريكا إلى 243580

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 10 ملايين و690665 حالة، بزيادة 181801 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 243580 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1364 آخرين.





وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ(كوفيد-19)، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

البرازيل تسجل 38307 إصابات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، عن تسجيل 38307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5 ملايين و848959 حالة.





وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658 بعد تسجيل 921 حالة جديدة.

الصين تسجل 13 إصابة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.





وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت ست حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولا من 10 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ(كوفيد-19) 86338 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

228 إصابة جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، مقارنة مع 224 إصابة و12 حالة وفاة يوم الجمعة.





وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة".