البرلمان العربي يدعم تحركات المغرب في الكركرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البرلمان العربي، دعمه لتحركات المملكة المغربية فيما يتعلق بالمنطقة العازلة للكركرات لتأمين حركة انتقال الأفراد والبضائع عبر الحدود.

وأعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعمه لقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين حركة نقل البضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.



وأعرب رئيس البرلمان العربي- في بيان له - عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين البلدين، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.

وبدأت السلطات المغربية، أمس السبت، في إصلاح ما تم تدميره بمعبر الكركرات الحُدودي، وإزالة المتاريس التي خلفتها مليشيا البوليساريو.

وأفادت مصادر مغربية مُتطابقة لـ"الخليج 365"، بأنه على طول المنطقة التي أقامت بها المليشيات الانفصالية، انتشرت الآليات المغربية، لإزالة جميع الحواجز التي من شأنها عرقلة السير على الطريق.

المصادر ذاتها، أكدت لـ"الخليج 365"، أن عمليات ترميم وإصلاح أجرتها المملكة المغربية، وذلك بعد قيام عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، بالتخريب والاعتصام بالمعبر وعرقلة حركة السير هُناك.

وذكر بيان للجيش المغربي، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، أنه على مرأى من قوات "المينورسو" التابعة للأمم المتحدة، قام الأفراد التابعون لجبهة البوليساريو الانفصالية، الذين كانوا بمعبر الكركرات، بإضرام النار في المُخيم الذي أقاموه بالمنطقة.