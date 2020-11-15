شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب "كومبو" تحتوى على مواد فعالة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة دولية كبيرة أن تناول حبة دواء "كومبو" تجمع بين أربعة من أدوية الكوليسترول وضغط الدم التي يتم تناولها مع جرعة منخفضة من الأسبرين تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات المرتبطة بالقلب بنسبة الثلث تقريبًا، وقدم العلماء نتائج الدراسة في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية وتم نشرها أيضًا في New England Journal of Medicine.

وبحسب موقع "ستايت" الأمريكي لأكثر من عقد من الزمان ، كان الأطباء يختبرون ما إذا كانت حبوب الكومبو الرخيصة يمكن أن تجعل من السهل الوقاية من أمراض القلب، القاتل الأول في جميع أنحاء العالم.

قال الطبيب سليم يوسف من جامعة ماكماستر في كندا: "تبيع ما لا يقل عن ست شركات أقراص البولي بيل أو - الحبة التي تتضمن أكثر من مادة فعالة بداخلهاـ خارج الولايات المتحدة ، بما في ذلك العديد من الشركات في أوروبا، لكنها لا تُستخدم أو تُسوَّق على نطاق واسع.

وأضاف كان الأطباء مترددين جزئيًا بسبب عدم وجود دراسات دولية كبيرة أظهرت أنهم يستطيعون تقليل النوبات القلبية والوفيات - وليس فقط عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم.

قال طبيب القلب يوجين يانج، اختصاصي القلب بجامعة واشنطن والذي يقود لجنة الوقاية من أمراض القلب بالكلية الأمريكية لأمراض القلب، إن الدراسة مهمة للغاية و "أفضل البيانات المتوفرة لدينا حتى الآن" حول الحبوب المتعددة.

وقال إنه في الولايات المتحدة، "يمكنني بالتأكيد أن أرى استخدام الحبة المتعددة في أماكن بها تفاوتات صحية كبيرة وإمكانية الوصول إلى مشاكل الرعاية."

اختبرت الدراسة الجديدة Polycap ، وهي حبة من شركة Cadila Pharmaceuticals ومقرها الهند وتحتوي على ثلاثة أدوية لضغط الدم (أتينولول وراميبريل وهيدروكلوروثيازيد "حبوب الماء") بالإضافة إلى ستاتين يخفض الكوليسترول ويباع في الهند بحوالي 33 سنتا للحبة.

سجل الباحثون أكثر من 5700 شخص، بشكل أساسي في الهند والفلبين بالإضافة إلى كولومبيا وكندا وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش وتنزانيا وتونس، حيث يجب ألا يقل عمر الرجال عن 50 عامًا والنساء على الأقل 55 عامًا وكانوا جميعًا معرضين لخطر متوسط ​​للإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو حالات أخرى.

تم تقسيمهم إلى مجموعات وتم إعطاؤهم إما جرعة منخفضة من الأسبرين (75 ملليجرام) ، أو الحبة المتعددة وحدها ، أو الحبة المتعددة بالإضافة إلى الأسبرين أو حبوب الدواء الوهمي.

تم تخصيص مجموعة واحدة للحصول على فيتامين (د) ، لكن هذه النتائج غير متوفرة بعد. لم يكن المشاركون ولا أطباؤهم يعرفون من كان يأخذ ماذا حتى انتهاء الدراسة.

كان من المقرر أن تستمر الدراسة لمدة خمس سنوات وأن تشمل 7000 شخص، لكن مشاكل توصيل الأدوية ووباء فيروس كورونا أجبرالباحثين على اختصارها.

ومع ذلك، أظهرت الحبة المتعددة (Polypill) بالإضافة إلى الأسبرين قيمة واضحة، حيث قللت من مشاكل القلب والوفيات بنسبة 31٪. توفي حوالي 4٪ من الأشخاص في هذه المجموعة أو عانوا من إحدى مشكلات القلب التي يتم تتبعها مقابل ما يقرب من 6٪ ممن تناولوا حبوب الدواء الوهمي.