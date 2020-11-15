مخترع بخاخ العطور.. رحيل بيتر فلوريانتشيتش عن 101 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المخترع والرياضي الأوليمبي السلوفيني بيتر فلوريانتشيتش، عن عمر يناهز 101 عاما.

وفلوريانتشيتش سجل مئات الاختراعات في حياته، وأشهرها بخاخ العطور، الذي نستخدمه حتى الآن.



وكانت وفاته حقيقية هذه المرة، بعد أن تظاهر بالموت وزيف وفاته خلال الحرب العالمية الثانية للهرب من الغزاة الألمان آنذاك.

وحصل فلوريانتشيتش على أكثر من 400 براءة اختراع خلال حياته، وأصبحت 43 منها منتجات صناعية.

وأفادت بوابة "سيول دوت نت" الإخبارية السلوفينية بوفاته اليوم السبت نقلا عن السلطات البلدية في مسقط رأسه في بليد، 50 كيلومترا شمال ليوبليانا.

وأعرب الرئيس السلوفيني بوروت باهور عن تعازيه للأسرة، مؤكدا عبر حسابه على "تويتر" أن "الدولة تعد خطة لتكريمه".