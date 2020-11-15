شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا إسرائيلية تمنح مستخدميها سماع الموسيقى بدون سماعة وبتقنية ثلاثية الأبعاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أن تعيش في فقاعتك الخاصة».. لن تبدو مجرد عبارة تعبر عن انفصالك لكل ما يدور حولك. فقط.. تخيل عالم تتجول فيه، داخل «فقاعة صوت» خاصة بك. تستمع من خلالها إلى نغماتك المفضلة من الموسيقى، أو تلعب ألعاب الكمبيوتر بصوت عالٍ أو تشاهد فيلمًا أو تحصل على اتجاهات التنقل في سيارتك، كل ذلك دون إزعاج من حولك.

هذا الاحتمال، تقدمه تقنية «بث الصوت» للجمهور، في اليومين الماضيين. وهى تقنية صوتية حديثة، من إحدى الشركات الإسرائيلية، وفقًا لتقرير نشره موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

بحسب التقرير، سيُطلق جهاز سطح المكتب الذي يبث الصوت مباشرة إلى دماغ المستمع دون الحاجة إلى سماعات رأس ودون ان يستمع من حولك لما تستمع اليه.

قدمت الشركة، لوكالة أسوشيتد برس عرضًا تجريبيًا حصريًا لنموذج سطح المكتب الأولي الخاص بها والذى أُطلق عليه اسم (SoundBeamer 1.0)، قبل إطلاقه يوم الجمعة الماضى.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، عبر موقعها الالكترونى نتائج التجربة التي قُدمت لهم، قائلين: «إحساس الاستماع يأتي مباشرة وكأنك في فيلم خيال علمي. الصوت ثلاثي الأبعاد قريب جدًا لدرجة أنه لا يبدو وكأنه داخل أذنيك فقط، وإنما يحيطك من جميع الإتجاهات».

تتوقع الشركة المُصنعة لتلك التقنية،أن الجهاز سيكون له الكثير من الاستخدامات العملية، من السماح للعاملين في المكتب، بالاستماع إلى الموسيقى أو المكالمات الجماعية دون مقاطعة الزملاء لهم، إلى السماح لشخص ما بلعب لعبة أو مشاهدة فيلم أو سماع موسيقى، دون إزعاج الآخرين،

ولكن.. هل يعني عدم وجود سماعات رأس، أنه من الممكن سماع الأصوات الأخرى في الغرفة بوضوح؟

بحسب تقرير “تايمز أوف إسرائيل”، تستخدم التقنية وحدة استشعار ثلاثية الأبعاد، وتحدد موقع الأذن، لتقوم بتتبعه لإرسال الصوت عبر الموجات فوق الصوتية، لإنشاء لتحويل الموجات الصوتية إلى نبضات عصبية تنتقل إلى الدماغ، حيث يجري تفسيرها كأصوات داخل آذان المستخدم.

تقول الشركة، في بيان نشرته عبر موقعها الالكترونى، إنه يمكن سماع الصوت في وضع الاستريو أو وضع ثلاثي الأبعاد الذي ينتج صوتًا بزاوية 360 درجة حول المستمع.

شمل العرض التوضيحي الذي قدمته الشركة لوكالة أسوشيتد برس على مقاطع فيديو عن الطبيعة، مثل أصوات بجع على بحيرة، ونحل يطن وصوت مياه النهر، ليشعر المستمع بأنه انتقل تمامًا إلى داخل المشهد.

على الرغم من ذلك، لا تزال الشركة تطور تقنية «بث الصوت». يجد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف رامشتاين، أن الدماغ لا يفهم ما لا يعرفه، وهذا قد يعوق كفاءة بعض الأشخاص في الاستمتاع بالتقنية، وهو ما تطوره الشركة الآن في المرحلة الثانية للتقنية الحديثة«.

من خلال تغيير الإعداد، يمكن للصوت أن يتبع المستمع عند تحريك رأسه. من الممكن أيضًا الابتعاد عن مسار الذبذبات الصوتية، وعدم سماع أي شيء على الإطلاق، مما يخلق تجربة فريدة للمستمع.

يقول رامشتاين: «لست بحاجة إلى إخبار الجهاز بمكان وجودك. فهو لا يتدفق إلى مكان واحد فقط، التقنية تتبعك ينما ذهبت. لذلك فهو شخصي لك، يتابعك، وينفذ ما تريده دماغك تلقائيًا».

وأضاف: «هذا ما نحلم به..عالم نحصل فيه، على الصوت الذي تريده. لا داعي لإزعاج الآخرين ولا ينزعج الآخرون من صوتك. لكن لا يزال بإمكانك التفاعل معهم».

بعد أول تجربة استماع له، سأل رامشتاين نفسه كيف كان مختلفًا عن أجهزة الصوت الأخرى.

على الرغم من أن مفهوم نقل الصوت ليس جديدًا، إلا أن الشركة المنتجة، كانت أول من أطلق هذه التقنية وسيكون جهاز سطح المكتب SoundBeamer 1.0 الخاص بهم أول منتج استهلاكي ذو علامة تجارية.

يُذكر أنه سيتم اطلاق نسخة «أصغر وأكثر جاذبية» من النموذج الأولي، وستكون جاهزة للإصدار للمستهلك في بداية عام 2021.