شكرا لقرائتكم خبر عن «فودافون مصر»: ننتظر تسلم الترددات.. وسنسدد قيمتها دون قروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن الشركة ستسدد قيمة الترددات الجديدة التى حصلت عليها مؤخرا ذاتيا دون الحاجة إلى قروض، موضحًا أنه سيتم سداد ثمن الترددات على 3 سنوات، منها 50% دفعة مقدمة بالدولار و25% بعد عام بالدولار أو بما يماثلها بالجنيه المصرى وقت السداد وكذلك 25% بعد سنة أخرى بالدولار أو بالجنيه المصرى بسعر صرف الدولار وقتها.

وأضاف- فى أول مؤتمر صحفى له بعد تعيينه فى منصبه الجديد، أن شركة فودافون حصلت رسميًّا على خطاب تخصيص الترددات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتنتظر الشركة تسلم الترددات الجديدة من خلال خطة زمنية لم يتم تحديدها بعد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات. وتابع أن مفاوضات «فودافون العالمية» ما زالت جارية مع شركة الاتصالات السعودية، حول عملية بيع حصة فى فودافون مصر، مشددا على أن الإدارة المحلية لفودافون مصر ليست معنية بمسألة الصفقة، لأن استراتيجية فودافون مصر هى زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، لافتًا إلى أن هيكل المساهمين تغير 4 مرات منذ نشأة فودافون مصر، وبلغ إجمالى حجم استثمارات الشركة محليًّا حوالى 65 مليار جنيه، منذ بدء عملها فى السوق المصرية، واستثمرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومنذ حصولها على ترخيص الجيل الرابع نحو 13 مليار جنيه، موضحا أن العام الحالى 2020 بلغ حجم الاستثمارات حوالى 5 مليارات جنيه.

ولفت «عبد الله» إلى أن جائحة كورونا أثبتت أهمية التحول الرقمى، منوها بأن 80% من موظفى خدمة العملاء فى فودافون أصبحوا يقدمون الخدمة من المنزل. وحول خدمات الشمول المالى وتحويل الأموال عبر المحمول، أشار إلى أن فودافون تستحوذ على 62% من إجمالى عدد مشتركى المحافظ المالية الإلكترونية، والبالغ عددهم بحسب تقديرات جهاز تنظيم الاتصالات حوالى 13.5 مليون عميل بواقع 8 ملايين لفودافون، كما أن 86% من المعاملات المالية تتم عبر منصة فودافون كاش.