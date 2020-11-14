شكرا لقرائتكم خبر عن «Nano Cell» تليفزيون جديد من «إل جى» يفهم العامية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت «إل جى» منح عملائها اشتراكا مجانيا لمدة شهرين فى تطبيق Watch it، لخدمات الفيديو حسب الطلب، خلال فترة تخفيضات البلاك فرايداى، وذلك عند شراء أى تليفزيون من موديلات الشركة. وأطلقت إل جى بالتزامن مع ذلك سلسلة موديلات Nano Cell وتشمل موديل Nano79 4K UHD الذى يعمل بمعالج Quad Core ومزود بخاصية الذكاء الاصطناعى، ولديها قدرة على التعرف على الأوامر الصوتية الصادرة باللغة العامية المصرية، هذا بجانب القدرة على الدخول بسهولة للمحتوى الخاص بأهم التطبيقات والخدمات العالمية مثل «Apple TV»، «Netflix»، «شاهد» و«Wavo». الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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