شكرا لقرائتكم خبر عن «برايت سكايز» تكشف عن أول نظام للقيادة الذاتية بأيدٍ مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «برايت سكايز» المصرية العاملة فى مجال التكنولوجيا، والمتخصصة فى مجال دعم التحول الرقمى، إطلاق النموذج الأولىّ من نظام القيادة الذاتية مصرى الصنع «برايت درايف» من الفئة الرابعة، الخاص بالقيادة على الطرق السريعة وفقًا لتصنيف جمعية هندسة السيارات العالمية (SAE) رقم J3016.

ونظام «برايت درايف» هو منصة تعلم آلى تقوم بدور العقل الخاص بالسيارات ذاتية القيادة، والمنصة قادرة بشكل كامل على قيادة السيارة فى أغلب الطرق السريعة دون تدخل من السائق، اعتمادًا على قدراتها المتطورة فى مجال الرصد، فالمنصة تستطيع رصد الأجسام المتحركة حول السيارة مثل السيارات، المشاة، الدراجات البخارية، وحتى الدراجات الهوائية.

كما يمكن للسيارة تفادى العوائق من خلال الانتقال عبر الحارات المرورية، وهى قادرة على تفعيل الفرامل عند الطوارئ عند تعرضها لخطر الحوادث، وذلك عبر الحساسات التى تغطى محيط جسم السيارة.

وحاليا «برايت درايف» فى آخر المرحلة الأولى، وهى الخاصة بالبحث والتطوير، وتعمل الشركة حاليا مع الحكومة على تأمين الرخصة، والإذن لبدء اختبارات المرحلة الثانية التى ستعتمد اختبار النموذج الأولىّ للسيارة المزودة بالنظام الجديد فى الطرق المفتوحة تحت ظروف قيادة حقيقية.

وقال الدكتور خالد العمراوى، الرئيس التنفيذى لشركة «برايت سكايز» إن نظام «برايت درايف» يمثل إثباتا لقدرات المواهب المصرية على المنافسة وتطوير تقنيات على مستوى عالمى تتماشى مع ما وصلت إليه صناعة التكنولوجيا والبرمجيات فى العالم، لافتًا إلى أن المشروع هدفه تحويل صناعة النقل محليًا وعالميًا من خلال تعزيز مهارات المهندسين المصريين فى مجال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وأضاف العمراوى أن الإعلان يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام فى مجال أبحاث وتطوير السيارات المصرى الذى نسعى جاهدين لاحتضانه.

وقد تعاونت «برايت سكايز» مع سيليكون واحة فى إنجاز المرحلة الأولى من الاختبارات فى مقر المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والسيارة خضعت للاختبارات على مدار عام كامل دون تسجيل أى حوادث خطيرة، بينما العديد من الجيجا بايتس من البيانات تنتقل فى الدقيقة الواحدة إلى منصة الحوسبة المركزية الخاصة بالسيارة خلال اختبارات القيادة المعتادة التى تمتد لعدة ساعات. وحول مدى إمكانية تطيبق نظام القيادة الذاتية فى مصر أكد «العمراوى» أن مصر مهيأة حاليا لتطبيق نظم القيادة الذاتية، خاصة مع التوسع فى بناء مدن الجيل الرابع وأيضا المدن السياحية مثل شرم الشيخ، لافتا إلى أن دخول الجيل الخامس فى مصر سيسهم فى نقلة كبيرة فى صناعة سيارات القيادة الذاتية، مشيرا إلى أنها ستساعد فى التحكم فى السيارات لحظيًا من أماكن بعيدة.

وقال إننا نسعى الى توفير حلول هندسية مبتكرة على مستوى عالمى تتوافق مع احتياجات بيئة الأعمال الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف دول العالم، وهو ما يساعد جميع الصناعات على التأقلم مع الثورة الرقمية العالمية.