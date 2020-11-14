شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات «طلب الفدية» تتحول من التركيز على تشفير البيانات إلى نشر الأسرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد العامان الماضيان تحوّلًا فى أسلوب الهجمات التى تُشنّ على نطاق واسع بهدف طلب الفدية من الضحايا، فبعد أن كان مجرمو الإنترنت يستهدفون ببرمجياتهم الخبيثة تشفير البيانات على جهاز الضحية والاحتفاظ بها طلبًا للفدية المالية، أضحت هجماتهم أكثر توجيهًا ودقة باستهداف منشآت وقطاعات محددة، حيث لا يكتفون بتشفير البيانات وإنما ينشرون على الإنترنت معلومات سرية تمتلكها تلك المنشآت. وقالت «كاسبرسكى» إن هجمات برامج الفدية تعتبر أحد أخطر أنواع التهديدات التى تواجه المنشآت، إذ تعطّل العمليات التجارية المهمة، وقد تؤدى إلى وقوع خسائر مالية هائلة، فى حين أنها أحدثت فى وقائع معينة حالات إفلاس للمنشآت بسبب الغرامات والدعاوى القضائية الناتجة عن انتهاك القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالتعامل مع البيانات. ويُقدر أن هجمات WannaCry، على سبيل المثال، تسبّبت فى حدوث خسائر مالية تزيد على 4 مليارات دولار. وتعمل حملات برمجيات الفدية الأحدث، مع ذلك، على تعديل طريقة عملها، إذ تهدّد الجهات المستهدفة بنشر بياناتها بعد سرقتها.

من جانبه، قال ديمترى بيستوزيف، رئيس فريق البحث والتحليل العالمى التابع لكاسبرسكى فى أمريكا اللاتينية، إن هجمات الفدية أصبحت أكثر توجيهًا ولم يعُد التركيز منصبًا على التشفير، وإنما تعتمد عملية الابتزاز على نشر البيانات السرية على الإنترنت، وهو أمر تأثيره لا ينحصر فى تعريض سمعة المنشآت للخطر، بل يمتدّ لتعريضها لدعاوى قضائية إذا كانت البيانات المنشورة تنتهك لوائح مثل «قانون إخضاع التأمين الصحى لقابلية النقل والمساءلة»، و«النظام الأوروبى العام لحماية البيانات» ما يضعُ الكثير من الأمور الحساسة على المحكّ. وشدد فيدور سينيتسين، الخبير الأمنى لدى «كاسبرسكى»، أن المنشآت بحاجة إلى أخذ التهديدات التى تنطوى عليها برمجيات الفدية على محمل الجدّ، مشيرًا إلى أن هذه البرمجيات غالبًا ما تمثل المرحلة الأخيرة من اختراق الشبكة. وقال: «بحلول وقت تفعيل برمجيات الفدية يكون المهاجم قد انتهى من استطلاع الشبكة وحدّد البيانات السرية وتسلل إليها، ما يجعل المنشآت مُطالبة بتنفيذ مجموعة كاملة من أفضل التدابير والممارسات المتبعة فى الأمن الرقمى، فتحديد الهجوم فى مرحلة مبكرة قبل أن يصل المهاجمون إلى هدفهم النهائى يمكن أن يوفر الكثير من المال».