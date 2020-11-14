شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دايمينشن داتا»: نتطلع للاستثمار فى مصر والحكومة حريصة على تطوير البنية التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التنفيذى لشركة «دايمينشن داتا» العالمية، جرانت بودلى، إن مصر سوق واعدة وبها فرص كبيرة، مشيرا إلى سعادته بالقدوم إلى مصر والاستثمار فيها، وقال إن مصر غنية بشبابها الذى يمتلك العديد من اللغات والمهارات ونستطيع تدريبهم جيدا وتوظيفهم فى مشروعاتنا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعن لقائه والوفد المرافق له مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول اللقاء فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرية والحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة مشروعات جديدة فى السوق المصرية وتوفير فرص عمل للشباب وتوطين التكنولوجيا، قال «بودلى» إنه اهتم بشرح الوزير حول جهود الحكومة فى تدريب الشباب على استخدام التقنيات الحديثة، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية والمضى قدما وبسرعات كبيرة فى مجال التحول الرقمى، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تضخ استثمارات ضخمة فى تطوير البنية التحتية وهذا أمر مهم للمستثمرين، كما تمتلك موقعا جغرافيا متميزا يؤهلها لتكون مركز أعمالنا الإقليمى مع مراكزنا فى جنوب إفريقيا ونيجيريا والسعودية ولذلك نتطلع للعمل بقوة فى السوق المصرية. وأشار« بودلى» إلى أن شركة «دايمينشن داتا» تحتل المرتبة الثانية فى السوق العالمية وتمتلك نحو 160 مركز بيانات، منها 14 مركزا فى الدول الإفريقية تقدم خدماتها للشركة والشركات العالمية الأخرى، وأوضح أن استراتيجية الشركة عندما تتجه للاستثمار فى أى بلد تقوم على التعاون مع شركاء محليين على قدر المسؤولية، لأنهم أكثر وعيا وفهما بثقافة المجتمع وعاداته، وكذلك يساعدنا الشريك المحلى فى تنفيذ مشروعات مهمة وفعالة لخدمة المجتمع.

من جانبه قال خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة TPC إن وجود شركة دايمنشن داتا فى مصر وبحث فرص الاستثمار فيها، يعد بمثابة دعم لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مجال مراكز البيانات، لافتا إلى أن التطبيقات التقنية زادت صعوبتها فى الآونة الأخيرة لظهور عدد من التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعى IET إنترنت الأشياء والحجم الهائل من إدارة المعلومات، وتعتبر شركة «دايمنشن داتا» من كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، موضحا أنه اجتمع مع «بودلى» بحضور مجموعة من رؤساء أكبر الشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر، لمناقشة الفرص المتاحة فى مصر وبحث التعاون المشترك بها.