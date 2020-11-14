4750 إصابة جديدة بكورونا في الأردن.. وارتفاع الوفيات لـ1704

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 141305 حالات.
وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 86 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1704 حالات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 150 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 16502 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2174443 فحصاً.
ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".
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