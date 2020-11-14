صحة ورشاقة

منظمة الصحة العالمية تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات كورونا في العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات في العالم والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020

سجلت منظمة الصحة العالمية، اليوم "السبت"، 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر.

 

وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 657312 حالة ليبلغ 53164803.

 

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وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعاً قياسياً للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله "الجمعة" 13 نوفمبر، 628136 حالة.

 

وجاءت أكثر من 43% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 285332 إصابة، بينما تم رصد 269225 في الأمريكاتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ55551.

 

كما أعلنت المنظمة رصدها 9797 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مقابل 9623 في بيانات الجمعة، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1300576.

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