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دراسة دولية: قرود الريسوس والقطط خزانات تسرب محتملة لفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق من الباحثين من سويسرا وكوستاريكا وألمانيا دراسة توضح الأنواع الحيوانية التي يمكن أن تكون بمثابة مستودعات للفيروس وسبب فى نقلها إلى البشر مرة أخرى .

باستخدام مستودع الخلايا الظهارية في المختبر (AEC) المكون من أنواع مختلفة من الحيوانات المحلية والحيوانية والبرية، وجد الفريق أن فيروس كورونا تكرر بكفاءة فقط في نوعين من الحيوانات، وهما قرود الريسوس والقطط.

ووفقا لنسخة الدراسة التي نشرت على موقع قبل الطباعة ولم تخضع للمقارنة بعد " bioRxiv *، لم يجد تسلسل الجينوم الكامل أي دليل يشير إلى أن سلالة كورونا السائدة المنتشرة حاليًا حول العالم (متغير D614G) قد خضعت للتكيف الطفرى لتكون قادرة على إصابة المكاك الريسوسي والقط.

ويقول الباحثين، إن المراقبة الدقيقة للقطط والقرود والأنواع ذات الصلة الوثيقة يأتى لفهم كيف يمكن أن هذه الأنواع على أنها مستودعات محتملة لانتكاسة الفيروس.

قرود الريسوس والقطط
قرود الريسوس والقطط

 

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احتمالية انتشار الأحداث من إنسان إلى حيوان على الرغم من أن البشر يعتبرون حاليًا المصدر الرئيسي لانتقال فيروس كورونا، إلا أن الأصل الحيواني والأنواع المضيفة الوسيطة وخزانات المضيف المحتملة لعودة الإصابة للبشر مرة أخرى غير معروفة بعد، وأشارت العديد من الدراسات إلى أن كورونا، يمكن أن ينتقل من البشر إلى أنواع حيوانية أخرى.

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اختبار القابلية للإصابة بـكورونا لـ 12 نوعًا حيوانيًا

الآن، قام الفريق بتقييم قابلية الإصابة بـ كورونا في 12 نوعًا من الثدييات عن طريق إعادة إنتاج المراحل الأولية من العدوى، والتي أعيد تكوينها من الأنسجة الظهارية القصبية المأخوذة من الحيوانات.

وجد الباحثون أن الخلايا القصبية فقط من المكاك الريسي والقطط هي التي تدعم التكرار الفعال لـكورونا.

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يوصي الباحثون بمراقبة دقيقة لمكاك الريسوس والقط
 

يقول الفريق إن هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع الأحداث غير المباشرة الموثقة سابقًا ، تشير إلى أن المراقبة الدقيقة لهذه الحيوانات ، بما في ذلك الأنواع وثيقة الصلة في البرية ، في الأسر وفي البيئات المنزلية أمر مبرر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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