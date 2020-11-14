اليونان تحاصر كورونا بـ"تشديد القيود".. حظر تجول وإغلاق مدارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اليونان إغلاق دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني في تشديد لإجراءات العزل لمواجهة فيروس كورونا.

وكان أداء اليونان أفضل من العديد من الدول الأوروبية الأخرى في أسلوب مواجهة فيروس كورونا، ويرجع ذلك أساسا إلى إجراءات العزل العام التي جرى فرضها مبكرا على مستوى البلاد بعد أسابيع من تفشي الوباء في فبراير/ شباط.



وأدت الزيادة التدريجية في عدد المصابين منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول إلى اضطرار السلطات إلى إعادة فرض القيود والأمر بإجراءات عزل عام مجددا بأنحاء البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، وهو ما يتضمن حظر تجول ليليا من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بحسب "رويترز".

وشددت الحكومة، السبت، الإجراءات فقررت إغلاق المدارس الابتدائية ودور رياض الأطفال اعتبارا من الاثنين لمدة أسبوعين تزامنا مع انتهاء فترة إجراءات العزل العام. ونفذت السلطات بالفعل إجراءات التعلم عن بعد في المدارس الثانوية والجامعات.

وسجلت اليونان 3038 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، وبلغ عدد الإصابات الجديدة الخميس 3316، فضلا عن 50 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية تُسجل خلال الجائحة حتى الآن.