شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الحساسية تعالج أكزيما أصحاب البشرة الحساسة بسبب قناع الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون الأشخاص ذو البشرة الحساسة عرضة لخطر نوبات تهيج الأكزيما الناتجة عن ارتداء قناع الوجه، حيث كشف مسعفون أن رجلاً يبلغ من العمر 60 عامًا ولديه تاريخ من العديد من الحساسية الجلدية عانى من نوبة التهاب الجلد الناجمة عن القناع.

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية ، بعد أن كافح الأطباء في البداية لتشخيص جذر المشكلة ، أدرك الأطباء أن السبب هو الأربطة المرنة لقناع وجه، حيث تم تشخيص حالة المريض بالتهاب الجلد التماسي ، وهو شكل من أشكال الأكزيما يغذيها تفاعل مع مادة ، تم وضع الرجل الأمريكي على دواء مع بريدنيزون ، وهو دواء مضاد للحساسية ، قبل اكتشاف مشكلة القناع، لكن هذا لم يكن فعالًا وعاد الرجل لاحقًا إلى أطبائه بالمشكلة.

بعد تحديد الموقع على الوجه في نفس المكان الذي يجلس فيه القناع ، تكهن الأطباء بأن شكل معدات الوقاية الشخصية قد يكون هو السبب.

قناع مضمن بنحاس مضاد للفيروسات يقتل 90٪ من جزيئات فيروس كورونا، سيتمكن بعض الأطباء في بريطانيا من ارتداء أقنعة متخصصة بطبقة نانوية تقتل فيروس كورونا بحلول نهاية العام.

يتم ارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار فيروس كورونا ومسببات الأمراض الأخرى، لكن الفيروس يمكن أن يعيش على سطحه إذا لم يتم تطهيره أو التخلص منه بشكل صحيح.

يقول الدكتور جاريث كيف إن الأقنعة الأولى سيتم إنتاجها في وقت لاحق من هذا الشهر وستكون متاحة تجاريًا في ديسمبر، حيث تقتل المادة 90٪ من جزيئات فيروس كورونا في أقل من ساعة.

قالت الدكتورة كريستين شميدلين ، أخصائية الحساسية ، والمؤلفة المشاركة في البحث: "لقد أدركنا أن الطفح الجلدي ظهر بشكل صحيح في المكان الذي ستستقر فيه الأجزاء المرنة من القناع"، لقد قمنا بتقليل مستوى البريدنيزون ونصحنا المريض باستخدام الستيرويد الموضعي ومثبط المناعة الموضعي حتى يتم حل الطفح الجلدي.

أخبرناه أيضًا أن يستخدم أقنعة قطنية خالية من الصبغة بدون مرونة. في زيارة هاتفية للمتابعة بعد أسبوع ، قال المريض إن الطفح الجلدي استمر في التحسن.