شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوتين فقط.. احمي حسابك على إنستجرام من الاختراق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف على عثمان خبير السوشيال ميديا عن طرق بسيطة تمكن مستخدمين موقع انستجرام من حماية الحسابات الخاصة بهم من التعرض للاختراق أو السرقة.

قال «عثمان» خلال استضافته في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية لميس سلامة، إن أسهل طريقة لحماية الحسابات الخاصة بموقع انستجرام، هي تجنب فتح أي إيملات أو لينكات يتلقاها المستخدم من مصدر مجهول.

وأضاف «أما الطريقة الأخرى تتمثل في two factor authentication، الموجودة في الإعدادات الخاصة بالحساب والتي يتم اقتراح مستوى آخر من كلمة المرور للحساب عند اختيارها، ويتم استقبالها كلمة المرور من خلال رسالة نصية أو uthentication app وهو عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهاتف ويقوم بتحديث المستوى الثاني من كلمات المرور بشكل تلقائي كل 30 ثانية«.

وتابع «اختيار تطبيق uthentication app هو الاختيار الأكثر أمانًا«، موضحًا أنه يضمن منع حدوث الاختراق لأي حساب.

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