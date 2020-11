شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مركبات دوائية جديدة واعدة يمكن أن تعالج فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون في كليتى الطب والصيدلة بجامعة ماريلاند الأمريكية، مركبات دوائية جديدة لعلاج فيروس كورونا الجديد حيث تعطل المركبات عمل مركب بروتيني داخل الخلايا البشرية.

اكتشف الباحثون أنه أمر بالغ الأهمية لتكرار وبقاء فيروسات كورونا، وقد تؤدي هذه النتيجة إلى تطوير عقاقير جديدة واسعة النطاق مضادة للفيروسات تستهدف فيروسات مثل الإنفلونزا والإيبولا وفيروسات كورونا، وذلك وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

في الدراسة الجديدة ، اكتشف الباحثون أن هذا المركب يلعب أيضًا دورًا مهمًا في مساعدة الفيروس على تكرار مادته الجينية داخل الخلايا التي يصيبها.

Advertisements



مركبات ضد كورونا

قال المؤلف الرئيسي للدراسة: "تمثل هذه النتائج خطوة أولى مهمة في تحديد مضادات الفيروسات الجديدة المحتملة، التي يمكن استخدامها لعلاج عدد كبير من الأمراض المعدية المميتة".

هذه الأدوية لديها القدرة على علاج الأمراض المعدية المرتبطة بالأوبئة في المستقبل، وتشمل الخطوات التالية إجراء دراسات على الحيوانات لمعرفة المزيد حول سلامة وفعالية هذه المركبات التجريبية ، والتي لم تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء.

في جهود بحثية أخرى ممولة من الحكومة الفيدرالية ، يقوم الفريق باختبار مئات الأدوية بسرعة ، والتي تمت الموافقة عليها وتسويقها لحالات أخرى ، لمعرفة ما إذا كان يمكن إعادة استخدام أي منها للوقاية من فيروس كورونا أو علاجه.