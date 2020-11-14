طرق معالجة الأطفال بالكمادات الساخنة والباردة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - هناك الكثير من الحوادث التي يتعرض لها الأطفال خلال فترة طفولتهم ومنها الحروق ولدغات الحشرات والجروح والالتواءات والنزف، كما يتعرضون أيضاً للمرض وارتفاع درجات حرارة أجسامهم، وللسيطرة على أي من هذه الأعراض تسارع الكثير من الأمهات لاستخدام الوسائل المتاحة لديهن في المنزل مثل أدوية مخفضة الحرارة وتقليل الألم والدهانات الموضعية، فما هي الوسائل الأكثر نفعاً.





تبقى الوسيلة الأكثر استخداماً والأكثر أمناً والأكثر إفادة، والأكثر سهولة في معظم الأحيان هي عمل الكمادات سواء البارد منها أو الساخن، والتي أظهرت فاعلية كبيرة في علاج العديد من الحالات المرضية ولو على الأقل لحين اللجوء لاستشارة الطبيب والأخذ بنصيحته، الدكتور وائل عبدالعال، اختصاصي طب الأطفال من مستشفى "إن إم سي رويال"، يسلط الضوء على هذه النقطة.

د. وائل عبدالعال





كمادات بعد التطعيم

كمادات بعد التطعيم

يعتبر تطعيم الأطفال من الأمور المهمة جداً التي يجب على كل الأمهات أن يحرصن عليها في أوقاتها نظراً لأهميتها البالغة في تقوية مناعة الطفل، وجعل جسم الطفل متهيئاً بشكل جيد لمحاربة ومنع الكثير من الأمراض التي قد تصيب الطفل بسبب عدم اكتمال جهازه المناعي، ولكن هناك بعض المضاعفات التي قد تظهر على الطفل بعد إعطائه التطعيم خصوصاً تطعيم شهرين و4 أشهر و6 أشهر، ومن أشهرها ارتفاع درجة حرارته وتورم وألم مكان إعطاء التطعيم، لا داعي للقلق إذا كان التورم بسيطاً وكانت درجة الحرارة بسيطة، ولا تستغرق أكثر من يومين، وتكون غير مصحوبة بأي علامات مرضية أخرى فإن هذه الأعراض يمكن السيطرة عليها فقط بعمل كمادات للطفل مع إعطائه الكثير من السوائل على مدار اليوم لتجنب الجفاف وتخفيف ملابسة ومراعاة التهوية الجيدة لغرفته.

كمادات بعد نزف الجروح

كما ذكرنا أيضاً هناك الكثير من الحالات التي يمكننا الاستفادة فيها من عمل الكمادات في المنزل، منها الإصابات البسيطة التي تؤدي إلى تورم وألم مكانها والسيطرة على حالات النزف وإيقافها والجروح البسيطة والحروق ولدغ الحشرات وآلام البطن، ولكن من المهم جداً معرفة متى نحتاج لاستخدام الكمادات الباردة، ومتى نحتاج لاستخدام الكمادات الساخنة وطريقة إعداد كل واحدة منهما.

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خطوات لإجراء الكمادات الدافئة

الكمادات الدافئة

1 - نضع مقداراً من الماء في وعاء على نار هادئة، ونتركه حتى يغلي لمدة خمس دقائق، ونرفعه عن النار، ونتركه جانباً حتى يبرد لمدة عشر دقائق.

2 - نسكب الماء في وعاء آخر، وننقع فيه قطعة من القماش أو منشفة ثم نضع الكمادات الساخنة على المكان المصاب أو المؤلم للطفل إذا كان السبب في الألم حقنة تطعيم، فاستخدام الكمادات الساخنة يساعد على سريان المصل بصورة جيدة ويريح الاحتقان لدى الطفل، وإذا كان السبب التواء مفصل أو ألم عضلات بعد بذل مجهود كبير أثناء اليوم خلال اللعب.

3 - يمكنك أن تضعي الكمادات الساخنة على المفصل أو العضلات التي تؤلم الطفل مما يعجل في الشفاء، كما أن آلام البطن أيضاً يمكنها الاستفادة من عمل الكمادات الدافئة.

4 - فوائد الكمادات الدافئة تزيد من تدفق الدم إلى الجزء المصاب من جسم الطفل. تساعد على شفاء والتئام أنسجة الجسم المتضررة كما تحفز شعور الراحة والاسترخاء عند الطفل، فتجعله ينام بعمق لساعات طويلة.

خطوات لإجراء الكمادات الباردة

الكمادات الباردة

1 - نضع مقداراً من الماء المثلج أو البارد في وعاء، وننقع منشفة أو قطعة من القماش بالماء البارد.

2 - نضع الكمادة الباردة على مكان الألم في حال كان سبب الألم حقنة تطعيم إذا ما كانت متورمة لتهدئ من التورم أو لدغة حشرة لتهدئتها وتقليل الشعور بالحكة.

3 - نضع الكمادة على جبين الطفل وتستخدم هذه الطريقة لعلاج الحمى.

4 - نضع الكمادات الباردة على المكان المصاب، وتستخدم هذه الطريقة لعلاج الجروح . نضع الكمادات على اللثة، ونضغط عليها بلطف لمدة عشرين دقيقة، وتستخدم هذه الطريقة لعلاج نزيف اللثة.

5 - فوائد الكمادات الباردة تقلل من تدفق الدم إلى المكان المصاب، فتقلل التورم وتخفف وتسكن الآلام الناجمة عن الإصابات، كما تخفف من آثار الحروق وتوقف النزيف.

نصائح عامة أثناء استخدام الكمادات

نصائح لاستخدام الكمادات

1 - استبدال المنشفة بمنشفة أخرى كل بضع دقائق، مع مراعاة نقعها جيداً بالماء عند استخدام الكمادات، سواءً الساخنة أو الباردة.

2 - في حال كان الجو شديد البرودة، يجب رفع الكمادات الباردة عن المنطقة المصابة في جسم الطفل كل عشرين دقيقة، مع مراعاة إعادة استخدامها بعد ساعتين؛ وذلك لحماية الطفل من أضرار الصقيع.

3 - عدم استخدام الكمادات الساخنة فور حدوث النزيف؛ لأنّ ذلك يسبب زيادة النزيف، ويحول دون توقفه.

4 – لا يستحب عمل كمادات باردة على منطقة الصدر ويمكن استبدالها بالجبهة والإبط والساقين في حال استخدامها لتقلل درجة الحرارة.